Guterres señala su "alarma" por los "inaceptables" ataques en las inmediaciones de una planta nuclear en Emiratos

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado este lunes su "alarma" por los "inaceptables" ataques con drones registrado en las inmediaciones de la planta nuclear de Barakah, en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

"Estoy profundamente alarmado por las informaciones que apuntan a que ataques con drones incendiaron un generador eléctrico dentro del perímetro de la central nuclear de Barakah, en Abu Dabi", ha indicado Guterres en un breve comunicado sobre el incidente registrado este domingo en Emiratos Árabes Unidos.

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En este sentido ha indicado que este caso pone de manifiesto el peligro de "una mayor escalada del conflicto en Oriente Próximo" y ha llamado a que "todas las partes detengan completamente los combates".

"No debe producirse ningún otro ataque cerca de infraestructuras civiles, incluidas las centrales nucleares", ha reiterado el secretario general de Naciones Unidas, insistiendo en que los ataques contra estas instalaciones "son totalmente inaceptables, constituyen una violación del Derecho Internacional y deben ser condenados".

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Este domingo las autoridades emiratíes denunciaron el impacto de un avión no tripulado que ha incendiado un generador que alimentaba a la central nuclear de Barakah. En total han sido tres los drones detectados procedentes de la frontera occidental --Irán está al norte--, dos de los cuales fueron "interceptados con éxito", mientras que el tercero impactó "en un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la Central Nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra".

El Ministerio de Defensa emiratí ha asegurado que trabajan ya para esclarecer el origen de este ataque y ha advertido de que está "totalmente preparado" para afrontar "cualquier amenaza". "Enfrentará cualquier intentó de socavar la seguridad del país para salvaguardar su soberanía, seguridad y estabilidad y proteger sus intereses nacionales", ha resaltado.

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