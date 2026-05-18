YouTube lanza su herramienta de detección de 'deepfakes' para todos los creadores de contenido mayores de 18 años

YouTube ha ampliado el lanzamiento de su herramienta de detección de 'deepfakes' para todos los creadores de contenido de la plataforma mayores de 18 años, de cara a ayudar a un mayor número de personas a proteger su identidad en la plataforma.

La compañía lanzó esta herramienta en octubre del pasado año como una forma de ayudar a los creadores de contenido a combatir los 'deepfakes' generados con inteligencia artificial (IA) que usan su imagen y su voz en vídeos para los que no han dado su consentimiento.

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Así, se trata de una función que permite supervisar la manera en que aparece la imagen de un creador de contenido, creada o modificada con IA, para ayudar a proteger su identidad, sobre todo en aquellos vídeos manipulados para reflejen una visión que no comparte.

Esta herramienta se lanzó inicialmente en versión beta para una serie de creadores de contenido seleccionados del Programa de Socios de YouTube y, ahora, se ha ampliado su lanzamiento para todos los creadores de contenido que monetizan sus vídeos en YouTube, mayores de 18 años.

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Así lo ha compartido la plataforma de contenido en 'streaming' en un comunicado en su página de soporte, donde ha matizado que, a medida que el contenido generado por IA continúa evolucionando, están ampliando la detección de identidad para crear un entorno donde poder subir vídeos manteniendo el control de su imagen.

De esta forma, la detección de 'deepfakes' se comenzará a ofrecer a todos los creadores durante las próximas semanas, que podrán solicitar la eliminación de contenido no autorizado con su imagen de la plataforma. "Con esta expansión, dejamos claro que, tanto si los creadores llevan una década subiendo vídeos a YouTube como si acaban de empezar, tendrán acceso al mismo nivel de protección", ha matizado al respecto el portavoz de YouTube, Jack Malon, en un comunicado recogido por Engadget.

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Cabe destacar que YouTube también amplió esta herramienta para su uso por parte de políticos y periodistas en marzo de este año, de manera que también pueden comprobar si se está utilizando su imagen en vídeos sin permiso.

Con todo, para poder utilizar esta herramienta de detección de 'deepfakes' los usuarios deberán registrarse en el servicio desde YouTube Studio y otorgar permisos a la plataforma para utilizar la herramienta, además de completar un proceso de verificación único. Una vez configurada la detección de imágenes, YouTube comenzará a registrar el contenido en búsqueda de vídeos con imágenes semejantes en segundo plano.

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