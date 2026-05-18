Israel intercepta las primeras embarcaciones de la nueva flotilla humanitaria con rumbo a Gaza

La Marina israelí ha interceptado ya este lunes algunas de las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que tenían la intención de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, apenas unas pocas horas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores exigiera que dieran marcha atrás.

Lanchas rápidas de la Marina israelí han comenzado con el abordaje en aguas internacionales frente a las costas de Chipre, según ha denunciado la Global Sumud Flotilla, unas maniobras que se han podido ver en las propias grabaciones en su página web.

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Varias embarcaciones ya han lanzado mensajes de socorro, ha contado la Global Sumud Flotilla, que se encuentra a 260 millas náuticas de las costas palestinas en el momento del bloqueo israelí.

El Gobierno de Israel ha advertido este lunes a las 57 embarcaciones que forman esta nueva flotilla humanitaria --que puso rumbo a la Franja de Gaza este jueves desde el puerto turco de Marmaris-- que diera la vuelta de inmediato y de que no toleraría "provocaciones" de este tipo.

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En un comunicado en redes sociales, la cartera de Asuntos Exteriores ha puesto en duda las intenciones de estas embarcaciones y ha asegurado que "el propósito de esta provocación es servir a Hamás", incidiendo en que "dos grupos turcos violentos" forman parte de esta nueva flotilla, el buque 'Mavi Marmara' y la ONG que se encarga de su gestión, la Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH).

Esta última está considerada organización terrorista bajo la legislación israelí, tal y como se ha encargado de resaltar la cartera de Asuntos Exteriores, que ha acusado a la flotilla además de "obstaculizar el progreso en el plan de paz" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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"Esta flotilla es solo publicidad. La Franja de Gaza está inundada de ayuda. Solo desde octubre de 2025, más de 1,58 millones de toneladas de ayuda humanitaria y miles de toneladas de suministros médicos han ingresado en Gaza", ha afirmado.

"Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza. Israel insta a todos los participantes en esta provocación a cambiar de rumbo y regresar de inmediato", ha conminado Exteriores.

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Las fuerzas israelíes detuvieron a finales de abril a 175 personas repartidas en una veintena de embarcaciones que viajaban hasta la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, en aguas internacionales frente a las costas de Grecia, en medio del rechazo de una parte de la comunidad internacional.