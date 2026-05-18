Uganda pospone un evento multitudinario por temor al brote de ébola en RD del Congo

Nairobi, 18 may (EFE).- El Gobierno ugandés ha pospuesto la celebración del Día de los Mártires, un evento religioso que suele congregar a multitudes cada 3 de junio, por temor al brote de ébola declarado en la vecina República Democrática del Congo (RDC), que ya ha causado 88 muertos, uno de ellos en Uganda.

"Esta decisión se tomó debido a que Uganda recibe anualmente a miles de peregrinos del este del Congo, región que actualmente sufre un brote de ébola. Para salvaguardar la vida de todos, es fundamental posponer este importante evento", afirmó el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en un comunicado emitido a última hora del domingo.

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La medida se adoptó "tras consultar con el grupo de trabajo nacional para la respuesta a la epidemia y con líderes religiosos", precisó Museveni, al indicar que la nueva fecha del evento se comunicará "oportunamente" en el futuro.

"Animo a quienes ya habían iniciado su viaje a regresar a casa, a seguir observando las medidas de precaución, a informar sobre cualquier persona enferma y a quienes estén enfermos a buscar atención médica. Lamentamos cualquier inconveniente causado, pero la protección de la vida es primordial", añadió el jefe de Estado.

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El Día de los Mártires es una de las conmemoraciones religiosas más importantes del país y se celebra en recuerdo de 45 conversos cristianos (22 católicos y 23 anglicanos) que fueron ejecutados entre 1885 y 1887 bajo el reinado del Mwanga II, soberano de Buganda, el mayor de los reinos tradicionales de Uganda.

El evento se festeja cada año el 3 de junio y congrega a grandes multitudes en los santuarios de Namugongo, cerca de la capital ugandesa, Kampala.

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Las celebraciones atraen a miles de peregrinos de países africanos como Kenia, Ruanda y la RDC, lo que la convierte en una de las mayores concentraciones religiosas de la región.

El brote de ébola, declarado el pasado viernes en la provincia nororiental congoleña de Ituri, ha causado ya la muerte de 88 personas, entre ellas un caso importado de la RDC correspondiente a un ciudadano congoleño que murió el pasado jueves en un hospital de Kampala.

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Se trata del decimoséptimo brote registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como es el caso de Ruanda.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad de entre el 25 % y el 90 %. EFE

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