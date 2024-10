Taibo II, sobre el Fondo de Cultura Económica: "Somos una transnacional de izquierda"

Alfonso Fernández

Ciudad de México, 31 oct (EFE).- El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), el escritor Paco Ignacio Taibo II, aseguró este jueves que la editorial pública mexicana es "una transnacional de izquierda" y cargó contra la "relación aristocratizante" con la literatura y "de alfombra roja" que encarnan, a su juicio, foros "conservadores", como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

"Yo voy a estar allí (en la FIL de Guadalajara). En general, no rehuimos territorios de discusión, pero cuando voy sigo diciendo que no me gusta la alfombra roja, no me gusta la relación aristocratizante que tiene con la literatura, no me gusta que cobre por entrar", afirmó en entrevista con EFE en la librería Rosario Castellanos de la capital mexicana.

La FIL de Guadalajara, la más importante de México y la mayor feria del libro del mundo en español que se celebra a finales de noviembre, no recibió la visita del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) durante su sexenio, y es improbable que acuda su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre, en reflejo de las tensiones entre el Gobierno y parte del sector cultural.

"Somos una industria editorial que produce un libro y medio cada día, somos una transnacional de izquierda, lo siento, pero es verdad ¿Por qué esconder quién eres y lo que piensas? Me la paso recibiendo puñaladas de los medios conservadores mexicanos, a razón de una al mes", agregó entre cigarrillo y cigarrillo.

Taibo, de 75 años, sigue al frente del FCE, la gran editorial pública mexicana, tras ser designado en el cargo para un nuevo mandato por Sheinbaum, a quien considera una "buena lectora".

"La presidenta tiene buen pulso de la importancia del libro. El mexicano que lee tiene más recursos para enfrentar la realidad cotidiana", agregó.

Para el escritor nacido en Gijón (España), su objetivo ahora "es consolidar el proyecto de volver el libro una zona de combate, una zona batalla", así como "llevar las bibliotecas hasta el último rincón del país" y "crear organización social"

"Tienes que hacerlo de abajo hacia arriba. Le dimos una sacudida a un Fondo de Cultura que era bastante faraónico y arcaico. Bajamos notablemente el precio de los libros, eran las transnacionales editoriales las que estaban marcando el precio de los libros en México, con precios incomprables", sostuvo Taibo, reconocido escritor de novelas policíacas.

En este sentido, figura la creación de la colección 'Vientos del Pueblo', una serie de libros de escritores emergentes y de trayectoria destacada, como Elena Poniatowska o Aura García Junco, con un costo por debajo de 20 pesos (1 dólar), distribuidos de manera masiva por todo el país.

Ante las críticas de parte del sector cultural por su militancia izquierdista y abierta postura ideológica, Taibo se muestra transparente.

"Soy guevarista y bolivariano. Pero bueno, ¿qué esperaban? Que hubieran ganado las elecciones los que no les gustan que dirija el fondo un guevarista y bolivariano. Hay una parte del sector cultural que no le gusta lo que hacemos y yo no lo niego: a mí no me gusta lo que hacen ellos", dijo con sorna.

El Fondo de Cultura Económica, fundado en 1934 y que ha publicado más de 10.000 títulos, cuenta con una treintena de librerías en México y una decena en países como Argentina, España, Colombia, Estados Unidos y Chile. EFE

