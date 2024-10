Jenni Hermoso: "Voy a seguir siendo valiente por todas las mujeres, no dejaré de alzar la voz ni de luchar"

La delantera española Jenni Hermoso aseguró este lunes que seguirá siendo "valiente por todas las mujeres" y que nunca dejará de "alzar la voz ni de luchar" porque las futuras generaciones "se merecen un fútbol femenino libre de perjuicios y de violencia de género".

La futbolista internacional recibió durante la Gala del Balón de Oro el Trofeo Sócrates, que la distinguió por su función ejemplar en el desarrollo del fútbol femenino y la igualdad y su compromiso social contra la violencia y las agresiones sexuales. La jugadora del Tigres mexicano fue el centro de la campaña #SeAcabó generada tras el beso no consentido que le propinó tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda del por entonces presidente Luis Rubiales.

"En primer lugar, quiero agradeceros a todos este premio porque realmente significa muchísimo para mí, también porque me hace ser aún más consciente de la responsabilidad de todos los deportistas que tenemos tanto dentro como fuera del campo", señaló Jenni Hermoso.

La madrileño recalcó que hablaba "en plural" porque consideraba el premio no sólo suyo sino de "todas" sus compañeras con las que comparte "un terreno donde la igualdad no siempre es un hecho". "Por eso todas trabajamos día a día con la ilusión y el deseo de dejar el fútbol femenino en un lugar donde lo encontramos para las nuevas generaciones", subrayó.

"Hoy me he despertado recordando las palabras que me dijo hace unos días una niña y que soñaba con ser una futbolista como yo. Y en un momento tan importante como este, el recuerdo de su voz me inspira y me anima a continuar. Esa niña se merece un fútbol femenino libre de perjuicios, libre de violencia de género", añadió la delantera.

Hermoso dejó claro que "por ella y por todas las mujeres" va a seguir siendo "valiente". "No dejaré de alzar la voz ni de luchar, apoyándome en mi familia, mi gente y en todas esas personas que tienen la convicción de hacer el deporte del mundo un lugar mejor", aseveró.

"Como futbolistas y referentes de la sociedad estamos en una posición única para utilizar el deporte para generar un cambio. Y os pido por favor a todos y a cada uno de vosotros que no dejéis de inspirar tanto dentro como fuera del campo y entre todos conseguiremos algo hermoso, de lo que sentirnos orgullosos. Ese es el sueño, que en un futuro logremos tener un fútbol que esa niña y todas se merecen, así que esto va por todas y por cada una de vosotras", sentenció la delantera española.