Payasos protestan por resolución educativa que afecta a trabajadores informales en Bolivia

La Paz, 30 mar (EFE).- Un grupo de payasos lideró este lunes una protesta en Bolivia contra una resolución oficial que limita las actividades culturales extracurriculares en las escuelas y que, según denunciaron, afecta a una cadena de trabajadores por cuenta propia, en un país donde la informalidad supera el 80 % y en medio de dificultades económicas.

El Ministerio de Educación enfatizó en un comunicado que "su prioridad es garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y el cumplimiento de los 200 días efectivos de clases", pero que también "comprende la preocupación" de los bordadores, artesanos, fotógrafos y payasos.

Por lo que se abrió el diálogo "para encontrar alternativas compatibles con la normativa vigente y el adecuado desarrollo del proceso educativo".

El reclamo consistió en una marcha por el centro de La Paz, en la que resaltó la presencia de los animadores infantiles con caras pintadas, narices de goma, pelucas multicolores y zapatos enormes que, además, llevaban carteles con alusiones a la titular de Educación, Beatriz García.

Wilder Ramírez, que tomó el nombre del payaso 'Zapallito', explicó a EFE que la protesta pide la modificación de dos artículos de la norma ministerial que supuestamente suprime la llamada "hora cívica" en fechas específicas como el Día del Padre, del Niño, de la Madre o del Estudiante.

"Muchas familias estamos siendo afectadas porque mucha gente vive en este rubro: artesanos, dulcería, chocolatería, repostería o confección de trajes", afirmó Ramírez.

Andrea Alanoca es una bordadora dedicada a la confección de trajes de danzas típicas bolivianas que suele alquilar por decenas en las festividades especiales y consideró que con la polémica disposición la ministra les ha "quitado (el) trabajo" y su sustento.

También indicó que con esto se está "matando" el talento de los jóvenes y niños para la danza y también dañando las expresiones culturales de Bolivia.

"Necesitamos ser escuchados, tenemos hijos y nietos y vivimos de lo mismo. Si no puede dar solución (la ministra) que dé un paso al costado, nos está afectando de gran manera", señaló a EFE Rocío Lobo, una mujer que se dedica a la fotografía desde hace 28 años.

Habitualmente, Lobo se dedicaba a tomar fotografías en una o dos escuelas en las jornadas de agasajo, pero ahora ve que su actividad podría quedar perjudicada debido a que las autoridades, según contó, decidieron anular los actos extracurriculares para garantizar los días efectivos de clase en el calendario escolar.

Los afectados señalaron que el pasado 19 de marzo, en el Día del Padre, ya no hubo actos culturales, por lo que temen que esto se repita nuevamente el próximo 12 de abril, cuando en Bolivia se conmemora el Día del Niño.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la informalidad en el Bolivia supera el 80 %, algo que según las autoridades nacionales ha aumentado debido a la crisis económica y la inflación que en 2025 cuando alcanzó el 20 %, la más alta en el país desde 1988.