El primer ministro australiano bajo presión por pedir subidas a clase business a aerolínea

Sídney (Australia), 28 oct (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se encuentra bajo presión por haber solicitado y recibido subidas de categoría de sus billetes de avión por parte de la aerolínea australiana Qantas de forma gratuita.

La polémica ha sido desatada por el periodista Joe Aston, excolumnista del Australian Financial Review, que relata una supuesta relación de favor de Albanese y el ex consejero delegado de Qantas Alan Joyce en un libro sobre la aerolínea que salió a la venta este lunes.

Titulado 'The Chairman´s Lounge: The Inside Story of How Qantas Sold Us Out', el libro afirma que el mandatario australiano recibió hasta 22 mejoras de billete de turista a clases superiores como business y primera y otros favores desde 2009 gracias a su relación personal con Joyce, que dimitió en 2023.

Algunos de estos tratos de favor se habrían producido cuando Albanese era ministro de Transporte (2007-2013) y tenía responsabilidades sobre el sector de la aviación.

Aston también alega que Albanese pidió a Joyce que hiciera a su hijo Nathan miembro de la Chairman´s Lounge, la sala VIP de Qantas tras las elecciones de 2022, según las informaciones de medios australianos que han tenido acceso al libro antes de su publicación.

En declaraciones a los periodistas el domingo, Albanese confirmó que recibió diez subidas de clase de billetes, pero lo describió como una práctica relativamente habitual entre parlamentarios y que él declaró en su momento.

"De vez en cuando, los diputados reciben mejoras, lo importante es que sean declaradas. Todos los míos han sido declarados. Preciso que varios de ellos se remontan a hace mucho, mucho tiempo", dijo el mandatario, según una transcripción de su oficina.

Entre los viajes de los que se benefició de subidas de clase gratis, el primer ministro se refirió a un viaje con políticos a Perth, en el oeste australiano, así como con compañeros del Partido Laborista.

Esta polémica se produce después de que el Gobierno australiano denegara en julio del año pasado una petición de la aerolínea catarí Qatar Airways para ampliar su número de vuelos semanales a Australia, lo que fue visto como una medida que beneficia a Qantas.

El jefe de la oposición, Peter Dutton, calificó hoy de "extraño" que Albanese, siendo ministro de Transporte, contactara personalmente con Joyce para pedirle mejoras en los billetes, al describir a ambos como "mejores amigos".

Dutton indicó que no conoce un caso igual y que el primer ministro debería responder a las cuestiones que plantea.

El año pasado, la Comisión Australiana de Servicios Públicos ordenó que los altos funcionarios del país deben declarar su pertenencia a las exclusivas salas VIP de las aerolíneas como Qantas o Virgin, una medida que busca resguardar la integridad del funcionariado.

Qantas, envuelta en varias polémicas, fue condenada el pasado 8 de octubre a una multa de 100 millones de dólares australianos (unos 67 millones de dólares estadounidenses o 61 millones de euros) por la venta entre 2021 y 2022 de miles de billetes de vuelos nacionales que ya habían sido cancelados. EFE