Mariza, Kim Gordon o Bouzas, protagonistas en Braga Capital Portuguesa de la Cultura 2025

Lisboa, 25 oct (EFE).- La cantante lusa Mariza, la guitarrista estadounidense Kim Gordon o el arquitecto español Manuel Bouzas serán algunos de los nombres propios que participarán en el programa de Braga como Capital Portuguesa de la Cultura en 2025.

Este viernes, su alcalde, Ricardo, Rio, dio a conocer en rueda de prensa las principales actividades de 'Braga 25', que pretende congregar en esta localidad "los principales creadores, artistas y muchas formas de expresión" tanto de Portugal, como de España y del resto de Europa y el mundo.

El gallego Manuel Bouzas llevará a cabo una intervención arquitectónica para el barrio bracarense de Fontainhas, mientras que el grupo 'Bang on a Can All Stars', uno de los más relevantes de música contemporánea del mundo, estrenará un trabajo dedicado al compositor japonés Ryuichi Sakamoto.

Otra de las iniciativas que acogerá esta localidad del norte de Portugal será una 'performance' dirigida por la coreógrafa estadounidense Allison Orr, donde los intérpretes serán los trabajadores de recogida de residuos de una empresa de Braga.

El programa para 2025 contempla cine, música, literatura, exposiciones y festivales cada mes.

El arte inundará grandes y pequeños espacios de Braga, donde una de las propuestas prevé recuperar antiguos quioscos abandonados para acoger microexposiciones con temáticas como la multiculturalidad, la migración o el colectivo LGTBI.

Tras Aveiro, al norte de Lisboa, en 2024 y Braga en 2025, asumirá la capitalidad de la cultura portuguesa Ponta Delgada, en el archipiélago luso de las Azores, en 2026; mientras que en 2027 lo hará Évora, en el centro del país. EFE

