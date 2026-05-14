El Ejército de EEUU cifra en 70 los buques mercantes bloqueados en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos ha elevado este jueves a 70 los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz, tras un mes de cierre perimetral de la zona, en medio de la tregua indefinida proclamada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras los contactos diplomáticos avanzan lentamente para lograr un cese de las hostilidades.

En un mensaje en redes sociales, el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha indicado que 70 buques comerciales han sido desviados por la Armada y de que ha "inmovilizado" otros cuatro "para garantizar" el bloqueo impuesto desde hace un mes a los puertos iraníes.

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Por otra parte, las fuerzas estadounidenses han informado del aterrizaje de un helicóptero 'Sea Hawk' en la cubierta del 'Truxtun (DDG 103)', embarcación que se encuentra en el mar Arábigo mientras "presta apoyo al bloqueo estadounidense contra Irán".

Esta misma semana, el Ejército de Estados Unidos logró que dos cargueros dieran media vuelta después de comunicarse por radio y realizar "disparos de advertencia con armas ligeras". Según ha informado el CENTCOM, de esta forma las fuerzas navales estadounidenses han garantizado la aplicación de las medidas y asegurado que el bloqueo decretado por Washington "sigue plenamente vigente".

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