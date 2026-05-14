Cadena perpetua para un imán que violó a siete mujeres y niñas musulmanas en Reino Unido

Londres, 14 may (EFE).- El imán de origen indio Abdul Halim Khan fue condenado este jueves a cadena perpetua por violar y agredir sexualmente en repetidas ocasiones a siete mujeres y niñas, la más joven de 12 años, entre 2005 y 2014 en el Reino Unido.

El tribunal de Snaresbrook, en el este de Londres, dispuso que Khan, que pretendía poseer poderes sobrenaturales, deberá cumplir al menos 20 años en la cárcel antes de optar a beneficios penitenciarios.

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El imán, de 54 años, fue hallado culpable de un total de 21 delitos contra las siete mujeres, a las que, abusando de su posición de autoridad en la comunidad musulmana, agredía tras hacerles creer que estaba poseído por un 'jinn' o espíritu de la mitología árabe.

Khan fue denunciado en febrero de 2018, cuando la niña más joven en el momento de los hechos explicó el caso en su colegio, que lo remitió a la Policía.

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Durante el juicio, varias de las afectadas, que eran menores de edad cuando fueron agredidas, explicaron cómo se vieron coaccionadas para guardar silencio.

También expresaron su miedo e impotencia y opinaron que el perpetrador, que mantiene su inocencia, "es y será mientras viva una amenaza para la sociedad".

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Al dictar sentencia, el juez Leslie Cuthber afirmó que lo que el acusado hizo puede considerarse "la obra de un violador y abusador de menores en serie".

"Bajo una apariencia pública de decoro y santidad, se aprovechó monstruosamente de mujeres que confiaban en usted, todo para su propia satisfacción sexual", declaró.

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El magistrado añadió que el imán pensaba que quedaría impune ya que consideraba que, por su posición social, ninguna víctima se atrevería a denunciarle, y que, si lo hicieran, "creerían su versión y no la de ellas". EFE