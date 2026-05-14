El Parlamento de Irak otorga confianza a Al Zaidi como primer ministro

Bagdad, 14 may (EFE).- El Parlamento de Irak otorgó este jueves la confianza al primer ministro designado, Ali al Zaidi, para encabezar el nuevo Gobierno, medio año después de las elecciones parlamentarias y tras un bloqueo político que ha impedido la formación de un Ejecutivo hasta ahora, informaron fuentes oficiales.

"La Cámara de Representantes votó hoy, jueves, a favor de otorgar confianza al Gobierno del primer ministro Ali Faleh al Zaidi y a su programa ministerial", informó la agencia oficial de noticias iraquí INA, que apuntó que el nuevo jefe del Ejecutivo y los 14 ministros aprobados prestaron ya el juramento constitucional. EFE

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