De la Fuente: “Estoy en la selección por un artículo que no tenía más de dos líneas”

Madrid, 24 oct (EFE).- El seleccionador Luis de la Fuente declaró que uno de los aspectos por el cuál está en el puesto es gracias a “un artículo que no tenía más de dos líneas de un periódico deportivo” en el que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) buscaba seleccionador para las categoría inferiores.

“Estoy en la selección por un artículo que no tenía más de dos líneas en un periódico deportivo y que estaba en las últimas páginas. Ahí veo que la Federación busca seleccionador para las categorías inferiores y llamó a Iñaki Sáez, que fue mi padre deportivo, preguntándole por esa posibilidad y fui cubriendo etapas hasta aquí. Algunos les hubiera gustado que durase menos, pero aquí sigo y lo que me queda”, dijo De la Fuente, este jueves, en una charla en la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

El riojano, único entrenador español en ganar la Eurocopa con tres categorías diferentes (sub-19, sub-21 y absoluta), reconoció que todos estos éxitos los ha disfrutado mucho y le llena de alegría ver que muchos de esos jugadores siguen a día de hoy con él en la absoluta y expresó que este último título, la Eurocopa 2024, le ha dado “prestigio”.

“Los títulos con la absoluta te dan prestigio y seguridad, aunque siempre he estado muy seguro de las cosas porque las hago con convencimiento y honestidad. También tengo un recuerdo porque si haces las cosas con interés y esfuerzo, se pueden conseguir”, indicó el técnico que confesó que lo que más le gustó de conseguir el trofeo fue ver a la “gente feliz celebrando” y habló sobre uno de los mejores halagos que le han dicho.

“Uno de los mejores halagos que me han hecho es decirme que soy de perfil bajo y ha sido muy bonito porque la vida no te regala nada y hay que ganárselo. Estoy muy orgulloso del camino que he recorrido porque nadie me ha regalado nada”, comentó.

Sobre dirigir a una selección, De la Fuente afirmó: “Ser seleccionador es diferente a ser entrenador de un club. Cuando llegue no sabía lo que era y lo fui aprendiendo. Ahora que sé cómo va prefiero que vengan jugadores que me den la seguridad de que vamos a estar en la disposición de conseguir algo”.

El entrenador, que expresó que al principio leía, escuchaba y veía todo lo que se decía de él pero que ya no lo hace porque le da “mucha independencia”, reveló las virtudes que debe tener un buen líder.

“Creo en el liderazgo, pero no en la jefatura porque entendí que no era la fórmula. El líder atrae de manera natural y tiene un aura que es invisible, pero va innato. Yo intento liderar un grupo de una manera democrática porque yo escucho a todo el mundo, pero al final las decisiones las tomo yo y el responsable soy yo. Me gusta escuchar, valorar y todos se sienten muy involucrados y partícipes en la toma de decisiones”, afirmó.

“La clave para gestionar el grupo es tratar con buenas personas. Los aspectos técnicos y tácticos ya los tienen y solo es aplicar tus matices, pero si tu gestionas buenas personas y gente que cree en ti eso te da tranquilidad y seguridad y te hace gestionar un grupo de manera más fácil”, añadió.

El también exfutbolista, que reconoció que hace las mismas cosas que hacía antes de ser seleccionador como ir al gimnasio, subrayó que en su “diccionario no existe la palabra fracaso” y explicó la particularidad que tiene el fútbol.

“El futbol es la única actividad deportiva que siendo muy superior al rival puedes perder. Por ejemplo, un equipo de regional jugando con uno de primera división que da siete palos, le sacan tres goles bajo los palos y no marca y el equipo regional a la primera marca un gol puede ganar el encuentro”, manifestó. EFE