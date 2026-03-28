Exmilitar colombiano pide perdón de rodillas a familia de víctima en audiencia judicial

Bogotá, 27 mar (EFE).- De rodillas y entre lágrimas, un exmilitar colombiano abrazó a la madre y la hermana de John Darío Giraldo Quintero, a quienes acababa de confesar su responsabilidad en el asesinato del joven, presentado falsamente como baja en combate, durante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este viernes en Medellín.

El momento ocurrió en la audiencia de consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación contra 31 comparecientes de la fuerza pública implicados en ejecuciones de civiles cometidas entre 2002 y 2004 en Antioquia (suroeste), conocidas en Colombia como "falsos positivos".

En la diligencia, Rosalba Angélica Quintero y Yésica Natalia Giraldo Marín escucharon cómo antiguos integrantes del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES) reconocieron su responsabilidad en el crimen de Giraldo Quintero, ocurrido el 6 de septiembre de 2003 en la vereda (caserío) El Jordán, en el municipio de Cocorná, donde fue asesinado junto a otras dos personas y presentado como guerrillero muerto en combate.

"Yo sé que no es fácil para usted, para mí tampoco, pero aquí estamos ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros aquí enfrentando este dolor", expresó Yésica Natalia Giraldo durante la audiencia.

En un gesto poco habitual en este tipo de procesos, la familia ofreció un perdón directo al compareciente y le propuso un abrazo.

"De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo si lo permite", dijo.

El exmilitar aceptó y, visiblemente conmovido, respondió: "Ese hombre que hizo eso y el que está abrazando ahora, no es (el mismo), hoy soy otro".

La escena, marcada por el llanto y ocurrida con el compareciente de rodillas, se convirtió en uno de los momentos más significativos de la audiencia, al simbolizar el encuentro entre el reconocimiento de responsabilidad y la búsqueda de reparación.

"Es un momento que nosotros lo necesitamos para poder sanar y dejar salir este dolor", añadieron las familiares, quienes también pidieron a los responsables seguir aportando verdad en otros casos.

Según la reconstrucción presentada en la audiencia, las víctimas fueron señaladas por informantes como supuestos integrantes de grupos armados, retenidas y posteriormente asesinadas, en hechos que incluyeron la planificación para simular combates y la colocación de armas para justificar los homicidios.

Los comparecientes admitieron que en varias operaciones actuaron con información no verificada y, en algunos casos, en coordinación con grupos paramilitares, que incluso participaron en interrogatorios y actos de violencia contra las víctimas.

Los 'falsos positivos', uno de los episodios más graves del conflicto armado y considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad, dejaron al menos 6.402 personas asesinadas, según los registros de la JEP, creada por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016.