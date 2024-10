Entrenador de Cowboys dice que las críticas de Troy Aikman contra el equipo no tienen peso

Redacción Deportes, 21 oct (EFE).- Mike McCarthy, entrenador de Dallas Cowboys, aseveró este lunes que no le da relevancia a las críticas que Troy Aikman, leyenda del equipo, hizo a sus receptores que dijo corren mal sus rutas y son perezosos.

"No tienen ningún peso para mí porque veo todos los videos, voy a las reuniones, estoy en las prácticas, soy parte de los juegos. No estoy de acuerdo con la declaración de Troy, con las palabras que seleccionó", dijo el 'coach' a 'The Athletic'.

McCarthy reaccionó a las declaraciones realizadas por Aikman, quien guió a los Cowboys a ganar tres Super Bowls en los años 90, luego de la paliza que los Detroit Lions propinaron a Dallas por 47-9 en juego de la semana 6 de la temporada.

"Corren rutas terribles. CeeDee Lamb debe mejorar su carrera de rutas. Veo a chicos perezosos saliendo de la línea de golpeo. A veces corren, si lo hacen es porque anticipan que recibirán el balón en esa jugada, pero si no es así, no lo hacen", criticó Aikman, quien se desempeña como analista para la cadena ESPN.

Las palabras del ex 'quarterback', miembro del Salón de la Fama de la NFL, se debieron a la fila de tres derrotas consecutivas que tienen los Cowboys en esta temporada en sus partidos de local.

Resultados que los ubican en tercer lugar de la división Este de la Conferencia Nacional con marca de 3-3, posición que compromete sus aspiraciones para arribar a los 'playoffs'.

Mike McCarthy defendió a sus jugadores, aunque reconoció que deben corregir fallas evidentes en varias posiciones.

"Tengo una comprensión clara de qué y dónde debemos ajustar. Definitivamente hay necesidad de mejorar en todas las posiciones, no solo en la posición sobre la que Troy comentó", reconoció McCarthy.

El 'coach' dijo estar consciente de la desconfianza generada debido a los tropiezos que han tenido en su hogar, el AT&T Stadium.

"El hecho de que hayamos sufrido tres derrotas aplastantes ha hecho que nuestra ofensiva no se haya podido consolidar. Parece que los conceptos que practicamos no se pudieron aplicar realmente en estos partidos, debemos trabajar de manera más inteligente", acotó.

El equipo de la estrella solitaria ha caído ante su gente en la semana 2 por 44-19 contra New Orleans Saints, por 28-25 contra Baltimore Ravens en la 3 y por 47-9 ante Lions en la 6.

"Solo en dos juegos esta temporada hemos mantenido nuestro cronograma y ejecutado los conceptos de plan de juego. Debemos aumentar la atención; no hemos sido detallados en varias áreas de nuestro equipo", aceptó

El próximo domingo, en la semana 7, Dallas visitará a San Francisco 49ers. EFE