Sinner se acerca a Alcaraz y el número uno tras la victoria en Miami

La diferencia de puntos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el ranking ATP se ha reducido considerablemente tras la conclusión del Masters 1000 de Miami. Según reportó el medio, el tenista italiano recortó 960 puntos al español y quedó a 1190 puntos de distancia en la clasificación mundial, justo antes del arranque de la temporada sobre tierra batida, donde los puntos en juego pueden modificar aún más el ranking de la ATP.

De acuerdo con lo publicado, Carlos Alcaraz mantiene el número uno del mundo pese a su temprana eliminación en la tercera ronda del torneo disputado en Miami. La victoria de Sinner en la final ante el checo Jiri Lehecka permitió al italiano levantar el trofeo por segunda ocasión en su carrera y escalar en la puntuación total del ranking. La situación presenta un desafío para el tenista murciano, quien debe defender hasta 2330 puntos durante la gira europea de arcilla, en contraste con los 650 puntos que Sinner debe revalidar en ese mismo período.

El medio detalló que Alexander Zverev también resultó beneficiado por su actuación en el torneo estadounidense. Zverev, que alcanzó las semifinales, subió a la tercera posición del ranking masculino, desplazando al serbio Novak Djokovic, quien ahora ocupa el cuarto lugar. Entre los tenistas españoles, Alejandro Davidovich conserva la decimoséptima plaza, mientras que Jaume Munar descendió dos posiciones y se ubica en el puesto 37.

La competición masculina también dejó como novedad la entrada de Rafa Jódar en el Top 100, situándose ahora en el puesto 89 y marcando así un nuevo hito en su carrera profesional, reportó la fuente original.

En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka prolongó su liderazgo al imponerse en Miami. El medio recogió que la tenista bielorrusa consolidó su primera posición en el ranking WTA tras vencer en la final a la estadounidense Coco Gauff, quien con ese resultado reapareció en el Top 3 y desplazó a la polaca Iga Swiatek al cuarto escalón de la clasificación mundial.

El tenis español femenino mantiene a Cristina Bucsa como su mejor representante en el ranking, ubicándose en la posición 32, aunque descendió dos lugares respecto a la semana anterior. Jessica Bouzas ocupa el puesto 48 y Paula Badosa figura ahora en la posición 113.

Las próximas semanas resultarán decisivas para los principales protagonistas del circuito, ya que se pone en marcha la gira sobre tierra batida, una fase en la que Alcaraz debe defender una cifra considerable de puntos, mientras que Sinner tiene menos presión en ese aspecto, según consignó la fuente. El comportamiento de ambos jugadores en los próximos eventos podría influir directamente en la disputa por el número uno del tenis mundial masculino.

En el circuito femenino, la estabilidad de Sabalenka y el avance de Gauff proyectan un panorama igual de dinámico, siendo la final en Miami el punto de partida para eventuales cambios en los primeros puestos del ranking WTA, informó el medio de comunicación.