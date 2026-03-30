El Circuit de Barcelona-Catalunya dedica una tribuna a la escudería Ferrari

La opción de adquirir entradas en formato abono para tres jornadas, con descuentos del 50% destinados a público júnior y sénior sobre la tarifa base de 475 euros más gastos de gestión, figura entre las novedades que acompañan la creación de una grada dedicada exclusivamente a seguidores de la escudería Ferrari. De acuerdo con el comunicado del Circuit de Barcelona-Catalunya, esta nueva tribuna estará disponible en el próximo Gran Premio de Fórmula 1, programado del 12 al 14 de junio como la séptima prueba del Campeonato del Mundo.

Según detalló el Circuit, este espacio ha sido denominado Tribuna Scuderia Ferrari HP y contará con una serie de características orientadas a maximizar la experiencia de los llamados 'tifosi'. El medio organizador indicó que la ubicación seleccionada corresponde a la curva 5, específicamente en la Tribuna M, un punto estratégico del trazado mundialista que habilita a los espectadores a presenciar algunos de los momentos clave de la competencia y seguir el desarrollo de la carrera a poca distancia de la pista. A lo anterior se suma el hecho de tratarse de una grada cubierta, característica destacada por los organizadores para resaltar el confort del público durante todo el fin de semana de actividad.

Tal como publicó el Circuit de Barcelona-Catalunya, la puesta a la venta de estas localidades se anunció este lunes. Cada entrada incluye en el paquete oficial de acceso una bandera de la Scuderia Ferrari, permitiendo que los aficionados animen al equipo ondeando estos emblemas durante las tres jornadas del Gran Premio. La organización subrayó que este gesto contribuye a generar un ambiente claramente orientado a los seguidores de la escudería italiana, quienes podrán disfrutar el evento en compañía de otros simpatizantes del mismo equipo.

El comunicado del Circuit recalcó que la Tribuna Scuderia Ferrari HP debuta como un espacio exclusivo pensado para quienes apoyan a Ferrari, y forma parte de una estrategia orientada a ofrecer propuestas cada vez más personalizadas para el público. Según consignó el propio equipo de prensa, se busca que los asistentes vivan el Gran Premio rodeados de una atmósfera caracterizada por la presencia de otros seguidores del conjunto italiano.

El Circuit de Barcelona-Catalunya remarcó que esta iniciativa representa un esfuerzo por mejorar la experiencia de los aficionados, así como por diversificar la oferta de servicios y productos vinculados a cada escudería participante en la Fórmula 1. Tanto la ubicación privilegiada de la tribuna como las ventajas asociadas al abono pretenden posicionar esta nueva grada como uno de los puntos de mayor atractivo para las personas seguidoras del equipo de Maranello, especialmente en una cita que constituye una de las pruebas emblemáticas del calendario automovilístico internacional.

En la nota de prensa, los organizadores enfatizaron la apuesta del trazado catalán por iniciativas de este tipo, las cuales procuran fortalecer el vínculo entre el público y sus equipos favoritos ofreciendo servicios diferenciales. Así lo expresó el Circuit al concluir que la Tribuna Scuderia Ferrari HP se integra a su oferta como un proyecto dirigido a aquellos aficionados que desean vivir el ambiente del campeonato mundial desde una perspectiva exclusiva y junto a la comunidad internacional de seguidores de Ferrari.