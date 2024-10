García Pimienta: "Hemos desaparecido después del primer gol"

Barcelona, 20 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Francisco Javier García Pimienta, ha admitido este domingo, tras perder ante el Barcelona en el Estadio Olímpico Lluís Companys (5-1), que el encuentro "ha acabado en la primera parte" y que su equipo ha "desaparecido" después del primer gol en el minuto 24.

"Queríamos llegar hasta el final con opciones reales, pero a raíz del penalti y del 1-0 no sé qué ha pasado, pero nos han superado en todo momento. Hemos intentado salir en la segunda parte a no recibir más goles. En buena parte de la segunda parte no ha pasado nada, pero en la primera parte el partido se había acabado con el 3-0", ha resumido.

El técnico catalán ha opinado que hasta la jugada del penalti, que el delantero Robert Lewandowski marcó en el minuto 24, el partido estaba siguiendo el guion planificado por el Sevilla. "Estaba pasando lo que nosotros queríamos, incluso con un par de ocasiones bastante claras, pero hemos desaparecido después del primer gol", ha subrayado.

García Pimienta ha remarcado que a día de hoy "hay bastante diferencia entre el Barça y el Sevilla", y ha considerado que "cuando no juegas al cien por cien contra un equipo como el Barça puede pasar esto".

Por otra parte, el técnico ha destacado el rendimiento del atacante Stanis Idumbo, autor del gol sevillista, como una de las noticias más positivas del encuentro.

"Idumbo no ha jugado más por el buen estado de Lukébakio y Ejuke. Está entrenando con nosotros en dinámica del primer equipo. Sabemos de su potencial. Hoy ha salido en un momento complicado, ha puesto ilusión y ganas, ha marcado un gol y ha generado peligro. Está en proceso de crecimiento, pero contamos con él", ha afirmado.

Por otra parte, el técnico del Sevilla ha actualizado el estado de los tres futbolistas que han tenido que abandonar el terreno de juego con problemas físicos.

"El que está lesionado seguro es Ejuke. Ha notado un pinchazo atrás en el isquio y eso seguro que va a ser una lesión. Suso es más veterano, se conoce más, tenía una molestia en el aductor y ha visto que era mejor parar. Parece que no es nada. Y Pedrosa estamos con la duda de si tiene una rampa o algo más. Él cree que no, pero habrá que hacerle pruebas", ha explicado. EFE

