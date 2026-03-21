El Elche cambia su suerte, el Levante acerca la salvación y el Valencia mete al Sevilla en el lío

Un penal fallado en el tiempo añadido por Vedat Muriqi definió el destino del Elche en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, permitiendo a los ilicitanos conservar una victoria fundamental ante el Mallorca y modificar el panorama en la lucha por la permanencia en Primera División. El empate parecía cercano en el estadio Martínez Valero hasta que el delantero del cuadro balear envió el remate por encima del travesaño, y de esa forma el Elche consiguió tres puntos decisivos, saliendo provisionalmente de la zona de descenso y dejando al Mallorca en posiciones peligrosas. Según publicó el medio Europa Press, la jornada sabatina estuvo marcada por duelos directos y movimientos clave tanto en la pugna por evitar el descenso como en la búsqueda de puestos europeos.

El Elche no conseguía una victoria desde hacía tres meses y, tal como detalló Europa Press, necesitó revertir la tendencia negativa frente al Mallorca, superándolo 2-1 tras un partido intenso y con giros en el cierre. Pablo Torre adelantó al conjunto balear en la segunda parte, aprovechando una mejor reincorporación tras el descanso. En la primera mitad, ambos equipos contaron con ocasiones, entre ellas disparos de Álvaro Rodríguez y el propio Muriqi, aunque sin lograr romper la igualdad. La respuesta local no tardó: Rafa Mir consiguió el empate pocos minutos después del gol inicial y el estadio empezó a presionar junto con su equipo, que encontró el tanto de la remontada mediante un cabezazo de Tete Morente. En los minutos finales, una mano de Pedro Bigas fue sancionada con penal, pero Muriqi desperdició la oportunidad, según reportó Europa Press, y el cuadro ilicitano alcanzó los 29 puntos, mientras que el Mallorca, con 28, volvió a la zona roja.

En otro duelo entre equipos implicados en el descenso, el Levante amplió sus opciones de permanecer en Primera tras imponerse con claridad, 4-2, a un Real Oviedo que ocupa el último lugar de la tabla y queda cerca de perder la categoría un año después de su ascenso. El doblete de Carlos Espí dio ventaja y confianza a los valencianos, que lograron mostrar solidez gracias a la fragilidad defensiva de los asturianos. Chaira e Viñas devolvieron esperanzas al Oviedo con sendos goles antes del descanso, situando el marcador en 2-2, pero la reacción se diluyó en el segundo tiempo. Ni siquiera lograron rematar a puerta en esa mitad crucial, y la defensa terminó cediendo ante los goles de Iker Losada e Iván Romero que confirmaron el triunfo local. Según consignó Europa Press, el Levante sumó 26 unidades, quedando a solo dos puntos de la permanencia, y Oviedo se aleja aún más de la salvación.

Mientras tanto, el Valencia consolidó una victoria significativa en el Ramón Sánchez-Pizjuán, agravando el mal momento del Sevilla. Con un planteamiento firme en defensa y eficacia de cara al arco rival, el equipo dirigido por Carlos Corberán anotó dos goles antes del descanso: Hugo Duro abrió el marcador en el minuto 38 y Largie Ramazani aumentó la diferencia. De acuerdo con Europa Press, la presión del Sevilla resultó insuficiente y la reacción nunca llegó tras el entretiempo. Nervión solo generó un disparo a portería, obra de Isaac Romero, y la entrada de Oso provocó algunos centros sin destinatario. Tras cumplir sanción el técnico Matyas Almeida, el Sevilla quedó estancado en 31 puntos y continúa en una dinámica negativa, mientras que el Valencia, que ya acumula 35, se acerca a modificar sus objetivos hacia puestos más altos.

La jornada también incluyó movimientos relevantes en la lucha por las plazas europeas. CA Osasuna, con una victoria por 1-0 frente al Girona en El Sadar, alcanzó los 37 puntos y dejó de preocuparse por la posibilidad de descenso. Europa Press detalló que el único gol del partido fue obra de Ante Budimir en el minuto 80, rompiendo la resistencia del guardameta Paulo Gazzaniga. El Girona, que no finalizó ninguna jugada a puerta durante el encuentro, permanece con 34 unidades y atraviesa una racha irregular. Iker Muñoz destacó en el centro del campo, y Víctor Muñoz volvió a sobresalir, a las puertas de su convocatoria con la selección española.

El Espanyol, pese a su buena primera vuelta, no logró poner fin a su sequía en 2026 y cayó en casa ante el Getafe con resultado de 1-2. El medio Europa Press recogió que el equipo catalán vio cómo el Videoarbitraje anuló dos goles a Cyril Ngonge y Ramón Terrats en los primeros treinta minutos. Los minutos de adición ampliados por el VAR resultaron decisivos: Domingos Duarte y Arambarri anotaron en ese pasaje, dejando un 0-2 parcial. En la reanudación, Roberto Fernández recortó distancias con medio tiempo aún por disputar, pero las intervenciones de David Soria y la expulsión del entrenador visitante, José Bordalás, permitieron al Getafe mantenerse firme y superar en la clasificación al Espanyol, 38 puntos frente a 37, apuntando ambos a objetivos más altos en este tramo final de liga.

La jornada dejó situaciones decisivas en ambos extremos de la tabla: el Elche se aferra a la esperanza tras varios tropiezos, el Levante aprovecha un rival directo para acercarse al objetivo de la permanencia y el Valencia, con un triunfo en terreno hostil, complica al Sevilla, que pide reacción para no acercarse a la zona de peligro. Mientras tanto, Osasuna y Getafe apuntan a Europa, intensificando la competencia en las últimas fechas del campeonato.