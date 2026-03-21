El G7 expresa su disposición a "tomar todas las medidas necesarias" para garantizar el suministro de petróleo

El grupo de los siete países más indistrilizados del mundo (G7) ha manifestado este sábado su disposición a "tomar todas las medidas necesarias" para garantizar el suministro global de crudo en medio de las dificultades de tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz durante la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán.

"Reafirmamos la importancia de salvaguardar las rutas marítimas y la seguridad de la navegación, incluido por el estrecho de ormuz y todas las vías marítimas asociadas", han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en un comunicado.

En el texto subrayan que "estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para apoyar el suministro global de energía tales como la liberación de reservas decidida por la Agencia Internacional de la Energía el 11 de marzo".

Asimismo condenan los "injustificables ataques" de Irán y sus aliados contra países de la región y destacan que han bombardeado infraestructura energética y civil en Bahéin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Irak. Por ello piden el "cese inmediato e incondicional" de estos ataques.

Apoyan además "el derecho de los países atacados injustificadamente por Irán o sus aliados a defender sus territorios y proteger a sus ciudadanos". Mencionan también los ataques de milicias en Irak contra instalaciones diplomáticas e infraestructura energética, en particular en la región del Kurdistán iraquí, y contra efectivos mlitares de Estados Unidos y de la calición contra Estado Islámico.

Los ministros de Exteriores del G7 reiteran su rechazo a que Irán acceda a armas nucleares y exige el cese de su programa de misiles balísticos y el fin de sus "actividades de desestabilización por todo el mundo", así como la "lamentable violencia y represión contra su propio pueblo".