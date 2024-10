El primer ministro irlandés espera que las elecciones generales se celebren este mismo año

El primer ministro irlandés, Simon Harris, ha afirmado este domingo que espera que las elecciones generales se celebren este mismo año y como tal lo tratarán en la reunión de líderes de los partidos de la coalición que sustenta su gobierno prevista para este lunes.

"Soy consciente de que es mi prerrogativa constitucional. Es algo que me tomo en serio, pero las elecciones no están muy lejos (...). Espero que las elecciones se celebren en 2024", ha declarado, según recoge el periódico 'The Irish Times'.

En cuanto a la cita de mañana entre su partido, Fine Gael, y su socio de coalición, Fianna Fáil, ha indicado que "acordaremos amigablemente un calendario". Además de Harris estarán en el encuentro Micheál Martin, líder de Fianna Fáil, y el líder del Partido Verde, Roderic O'Gorman. Todo apunta a que los comicios serán a finales de noviembre o principios de diciembre.

El partido de Harris es el favorito en las encuestas con en torno a un 25 por ciento de intención de voto, por delante de Fianna Fáil (24,3 por ciento) y lejos del Sinn Féin (13,8 por ciento), después de que en tras las elecciones de 2020 depararan una ajustada victoria del Sinn Féin con un 24 por ciento de apoyo que forzó una coalición entre los dos partidos tradicionales irlandeses.