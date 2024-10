Martín dice estar "contento" de cómo han "gestionado las situaciones"

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Australia de MotoGP ha dicho estar "muy contento" de cómo han "gestionado todas las situaciones".

"En carrera me esperaba otra historia, con Marc cerca y los dos con un ritmo muy similar, pero he podido tener pista libre, meter tres segundos y medio y a partir de ahí he gestionado hasta el final", recordó el vencedor.

En lo que a sus posibles rivales para la carrera larga se refiere, no dudó en señalar a Marc Márquez. "Está claro que Marc es el piloto más rápido junto a mí, yo esperaba que los dos pudiéramos escaparnos y creo que así hubiera sido una carrera muy diferente, pero ha tenido un problema en la salida". EFE