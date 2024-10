Silvia Abascal desvela cómo está Sergio Peris-Mencheta cinco meses después de su trasplante de médula

Tras una temporada alejada de los focos, Silvia Abascal reaparece para presentar su último trabajo, el podcast 'La bala mágica', que protagoniza junto a otros rostros conocidos como Irene Escolar, Roberto Álamo o Carlos Peguer.

Una ocasión muy especial en la que la actriz, radiante, nos ha hablado del momento de tranquilidad que está atravesando tras el ictus que sufrió en 2011, de su faceta de madre de la pequeña Leona, de 6 años, y de cómo se encuentra su íntimo amigo Sergio Peris-Mencheta tras el trasplante de médula al que se sometió el pasado 29 de mayo en Estados Unidos en plena lucha contra la leucemía.

A pesar de que no hemos tenido noticias suyas en los últimos meses, Silvia no ha parado. Y además de estrenarse con esta ficción sonora -su primera experiencia en podcast-, tiene pendiente el estreno de 'Asuntos internos', serie de TVE, y en una semana empieza a grabar otro proyecto para Amazon. "Hago de una madre de alta clase social, años 80, que su hija se mete en la heroína, es un viajazo. Además, porque ella no es que no lo vea, es que no lo quiere ver, tiene una evolución impresionante, al final acaba ella acompañando a su hija" adelanta, muy ilusionada ante su próximo papel. Y es que como reconoce, aunque "siempre me ha tocado el mundo de la infancia, desde que eres mamá cualquier cosa relacionada con los hijos toca más".

Como confiesa, conciliar el trabajo con la maternidad es "difícil y más en nuestra profesión, sobre todo por los horarios, no hay estabilidad ninguna en localización y horarios, pero se quiere, se puede". "Intentando dar lo mejor de una porque quiero no perderme nada del nido ni tampoco en mi profesión, trabajándolo" asegura, revelando que a pesar de contar con ayuda el "gran trabajo" de la conciliación es "la carga mental, lo que piensas diariamente, porque la cabeza no para".

De salud, como nos cuenta, "estoy bien". "Pasadas tantas cosas, las cositas que quedan -en referencia a los acúfenos en el oído con los que convive desde entonces- pues bueno, con ellas". "Han pasado 13 años y me aen su momento me agarré al humor en esa experiencia y en todo en mi vida. Para mí el humor es importantísimo, el reírte de ello, de uno mismo lo primero... ahora el contarte... es que hace mucho tiempo" expresa, revelando que a día de hoy se cuida sobre todo auditivamente, de "la exposición sonora".

Respecto a cómo está su corazón tras su separación en 2020 del también actor Xabier Murua, padre de su hija Leona, Silvia prefiere no entrar en detalles, aunque sí ha desvelado que el amor le trata "muy bien", dejando entrever que podría tener una nueva pareja.

Gran amiga de Peris-Mencheta, la actriz nos ha contado que está "conviviendo con ello". "No sé... yo es una cosa tan, tan íntima... siento que lo que él cuente, yo desde luego estoy en comunicación con él. Tiene días mejores, días peores... lo que tiene pero ahí. Recibiendo mucho calor, mucho amor de todos y poquito más. Yo siento que pertenece a quién lo está viviendo, tiene que ser él quien lo cuente, pero arropándolo" ha concluido.