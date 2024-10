Optimismo de bolsas mundiales emite señal de venta: encuesta BofA

(Bloomberg) -- Los inversionistas están tan optimistas que podría haber llegado el momento de vender acciones mundiales, según una encuesta realizada por Bank of America Corp.

Las asignaciones a las acciones aumentaron, mientras que la exposición a los bonos se redujo y los niveles de efectivo en las carteras mundiales cayeron al 3,9% en octubre desde el 4,2% del mes pasado, lo que desencadenó una “señal de venta” en las acciones globales, según escribieron el martes los estrategas dirigidos por Michael Hartnett.

La encuesta de octubre mostró “el mayor aumento en el optimismo de los inversionistas desde junio de 2020 sobre los recortes de la Fed, el estímulo de China, el aterrizaje suave”, escribieron Hartnett y su equipo. Las asignaciones a renta variable casi se triplicaron respecto al mes pasado, hasta una sobreponderación neta del 31%. Las asignaciones a la renta fija experimentaron una inflexión récord, hasta una infraponderación neta del 15%.

Desde 2011, ha habido 11 señales de venta similares, con una caída promedio de las acciones mundiales del 2,5% en un mes y del 0,8% en los tres meses siguientes al desencadenamiento. “La espuma está subiendo”, pero el indicador Bull & Bear de Bank of America todavía está por debajo de la “gran señal de venta” de 8, dijo el equipo.

Las bolsas mundiales han prolongado su tendencia alcista tras un episodio de volatilidad a principios de septiembre, alentadas por los recortes de las tasas de interés de los bancos centrales, la resistencia de la economía y los estímulos fiscales y monetarios en China. El índice MSCI All-Country World alcanzó un máximo histórico el lunes, impulsado por la fortaleza de las acciones estadounidenses.

La temporada de resultados del tercer trimestre también empieza con buen pie en EE.UU., y los principales bancos tranquilizaron al mercado la semana pasada. El S&P 500 amplió el lunes una subida de cinco semanas y registró su 46º máximo histórico de cierre del año.

El optimismo se reflejó en una gran rotación entre los encuestados hacia acciones de mercados emergentes, discrecionales e industriales, y fuera de los sectores defensivos como los productos básicos y los servicios públicos. Los principales beneficiados por el estímulo chino son los valores de los mercados emergentes y las materias primas, mientras que los principales perjudicados son la deuda pública y la renta variable japonesa, según la encuesta.

