Georgia acusa a UE de promover campaña contra la Iglesia Ortodoxa y promete fortalecerla

Tiflis, 26 mar (EFE).- El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, acusó hoy a la Unión Europea de promover una campaña contra la Iglesia Ortodoxa georgiana tras la muerte del patriarca Iliá II, y prometió apoyar esta confesión, mayoritaria en la nación caucásica.

"Estos políticos saben que sería provechoso expresar sus condolencias al pueblo georgiano, pero se trata de las mismas fuerzas que promovieron una campaña contra la Iglesia de Georgia", declaró en una entrevista al canal de televisión Imedi.

Según el primer ministro, "estas campañas no han sido retiradas del orden del día".

"Tienen la intención de continuar estas campañas contra nuestra Iglesia y nuestras instituciones, por ello cualquier condolencia contradiría estos planes", sostuvo.

A su vez, recordó que Georgia "tiene una especial tradición cristiana desde hace 1.700 años".

En esta nación caucásica, con una población de 3,9 millones de habitantes, el 90 % son cristianos.

"Cualquier intento de introducir en Georgia ideologías falsas para suplantar el cristianismo está abocado al fracaso", aseveró, al señalar que "es necesario hacer todo para fortalecer la fe, los valores cristianos, la Iglesia, lo cual significa a fin de cuentas el fortalecimiento del Estado", zanjó.

El patriarca georgiano Ilia II, primado de la Iglesia Ortodoxa Georgiana durante más tiempo que cualquiera de sus predecesores —casi medio siglo— y fallecido el 17 de marzo, fue sepultado el pasado domingo en la Catedral de Sioni, en el centro de Tiflis, entre sentidas muestras de dolor y pesar de sus fieles. EFE