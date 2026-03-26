La ONU lanza en Cuba un Plan de Acción para enfrentar la escasez energética de la isla

El Plan de Acción Ampliado presentado por Naciones Unidas en Cuba tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades prioritarias surgidas tras las consecuencias que dejó el huracán 'Melissa', ocurrido en octubre y responsable de daños significativos en la zona oriental del país. Este programa busca también abordar la persistente crisis energética que enfrenta la isla, la cual ha afectado de forma directa a sectores clave como la salud y los servicios básicos. Según informó ONU Cuba a través de su comunicado de prensa, la iniciativa procura sostener la asistencia humanitaria a pesar de los retos logísticos y las dificultades operativas, con especial atención en maximizar la eficiencia y coordinación en el uso de los recursos disponibles.

Funcionarios de Naciones Unidas han subrayado la “urgencia” de implementar dicho plan, enfatizando que la falta prolongada de suministro de energía ha producido un impacto en cadena sobre la vida nacional. De acuerdo con ONU Cuba, la crisis energética se ha traducido en la postergación de cirugías, atrasos en programas de inmunización, y problemas en el acceso regular a medicamentos destinados principalmente a quienes padecen enfermedades crónicas. Todo ello dificulta el funcionamiento de estructuras esenciales y aumenta la vulnerabilidad de millones de personas.

El alcance del nuevo plan se extiende a seis ámbitos prioritarios: logística, salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, habitabilidad y protección, y educación. El medio ONU Cuba detalló que la estrategia incluye intervenciones en 63 municipios repartidos en ocho provincias, beneficiando potencialmente a dos millones de habitantes. El refuerzo de la logística para asegurar el suministro de recursos básicos resulta uno de los ejes centrales, dada la necesidad de superar los obstáculos que impone el contexto nacional.

Según consignó el medio, la coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) remarcó el desafío añadido por las limitaciones logísticas y operativas. Se busca con este enfoque garantizar que la ayuda humanitaria llegue a las poblaciones más expuestas y a maximizar el aprovechamiento de los recursos a través de una mejor coordinación interinstitucional.

El coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, identificó la distribución adecuada de combustible como elemento imprescindible para que la respuesta humanitaria sea viable. Según reportó ONU Cuba, Pichón explicó que la crisis se desarrolla en el marco del bloqueo petrolero implementado por Estados Unidos desde principios de año y de la reducción del suministro de crudo venezolano hacia la isla, factores que complican la movilización de suministros y limitan el abastecimiento de agua potable para las comunidades necesitadas. Además, Pichón destacó la importancia de mantener las operaciones de transporte y las visitas de supervisión a terreno, fundamentales para dar seguimiento y ajuste a las acciones humanitarias.

La ONU añadió que varios de los ejes de esta respuesta formaban parte de los esfuerzos realizados previamente ante los daños causados por el huracán. No obstante, el Plan de Acción Ampliado adquiere un nuevo carácter al centrarse en identificar con precisión las necesidades más urgentes de la población y en priorizar el apoyo a los grupos más desfavorecidos. La organización subraya la importancia de establecer sistemas de trazabilidad que permitan utilizar el combustible disponible de manera eficiente y segura, adaptándose a las características propias de cada sector involucrado en la respuesta.

Tal como publicó ONU Cuba, el desafío de la escasez energética ha puesto en riesgo la continuidad de servicios básicos y ha creado efectos secundarios en la entrega y funcionamiento de servicios de salud y abastecimiento de medicamentos, así como en la seguridad alimentaria y la educación. Dada la situación, la ONU concluye que la coordinación entre organismos y la distribución estratégica de recursos representa el principal medio para sostener la provisión de servicios esenciales en un contexto de creciente incertidumbre y limitaciones materiales.