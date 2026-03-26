El exalcalde de Taipéi, condenado a 17 años de prisión por corrupción y soborno

Taipéi, 26 mar (EFE).- La Justicia taiwanesa condenó este jueves a 17 años de prisión al exalcalde de Taipéi Ko Wen-je (2014-2022), una de las principales figuras de la oposición, tras hallarlo culpable de delitos de corrupción y soborno, informó la agencia de noticias CNA.

El fallo del Tribunal de Distrito de Taipéi, que también incluye una inhabilitación para ejercer derechos civiles durante un período de seis años, convierte a Ko en el primer líder opositor en la historia de Taiwán en ser condenado a una pena de cárcel, según el mismo medio.

La sentencia fue anunciada a las 14:30 hora local (06:30) en medio de un fuerte despliegue policial y con decenas de simpatizantes congregados en los alrededores del tribunal.

Aunque el fallo aún puede ser recurrido, la legislación taiwanesa establece que quienes hayan sido condenados a más de diez años de prisión no pueden postularse a la presidencia o a la vicepresidencia, incluso si la sentencia no es firme, lo que deja a Ko prácticamente fuera de la carrera presidencial de 2028.

El político opositor, de 66 años, fue acusado en diciembre de 2024 de aceptar unos 535.949 dólares en sobornos en relación a un proyecto inmobiliario que se remonta a su segundo mandato como alcalde (2018-2022), así como de malversar 2,1 millones de dólares en donaciones políticas durante la campaña presidencial de 2024.

Ko pasó alrededor de un año en prisión preventiva por estos delitos y salió en libertad en septiembre del año pasado tras pagar una fianza de más de 2 millones de dólares.

El exalcalde, que fue el tercer candidato más votado en las elecciones presidenciales de 2024 con un 26,5 % de los sufragios, es uno de los principales rostros del Partido Popular de Taiwán (PPT), que él mismo fundó en 2019 con la intención de romper el bipartidismo tradicional entre el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) y el opositor Kuomintang (KMT).

El PPT cuenta con tan solo ocho legisladores en el Yuan Legislativo (Parlamento), pero su influencia en el mismo es notable, ya que sus votos son cruciales para formar las mayorías parlamentarias que ni el PDP ni el KMT han conseguido por sí mismos.

Desde el inicio de la actual legislatura, el KMT y el PPT han formado una alianza parlamentaria de facto que les ha permitido bloquear o condicionar varias de las principales iniciativas del Ejecutivo, incluidas algunas vinculadas al incremento del gasto en Defensa. EFE

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