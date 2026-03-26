Isa Pantoja rompe su silencio sobre su posible reconciliación con su madre: "Son solo palabras"

Mientras continúa su participación en ‘Decomasters’ de TVE junto a Asraf Beno, Isa Pantoja ha subrayado que su maternidad y la tranquilidad de su vida familiar actual representan su principal prioridad, apartada de los rumores sobre posibles acercamientos familiares con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermano, Kiko Rivera. De acuerdo con el medio Europa Press, la influencer afirmó que no ha existido ningún contacto reciente con ellos, pese a que diversos medios difundieron la posible intención de la tonadillera de comunicarse con su hija tras la notoria reconciliación con Kiko Rivera después de seis años de distancia.

Según detalló Europa Press, Isa Pantoja reapareció públicamente en Madrid como madrina del lanzamiento en España de la automotriz Geely, evento en el que coincidió con personalidades como Blanca Romero, Tamara Gorro, Alba Carrillo y Nagore Robles. Durante su encuentro con la prensa, la joven enfatizó que su relación con su madre y su hermano permanece inalterada, asegurando: “Veo a muchos medios diciendo muchas cosas por boca de terceros y lo que veo es que al final son solo eso, palabras. O sea, cosas que dicen pero luego no se hacen. Pero bueno, no me sirve tampoco porque son de terceros. Ya te digo, a mí me gustan las cosas que se demuestran con el tiempo”.

Isa Pantoja recalcó ante los micrófonos que prioriza su bienestar y el de su familia directa antes de tomar decisiones que pudieran afectarla por la exposición mediática. Según Europa Press, insistió en que “no voy a afirmar ni a desmentir nada hasta que yo no vea que las cosas son de verdad”. Explicó que prefiere no precipitar declaraciones ni alimentar la polémica, evitando así perjudicar posibles avances hacia la reconciliación. Expresó que solo le da valor a los hechos y no a los mensajes difundidos por intermediarios o por terceros.

El medio Europa Press reportó que Isa Pantoja se encuentra viviendo una etapa de estabilidad profesional y personal, volcada en sus dos hijos, Albertito, de doce años, y Cairo, quien cumplirá un año en junio. Durante el evento automovilístico, reconoció que su rutina diaria está totalmente dedicada a su maternidad. “La madurez que tengo ahora no es la misma que tenía antes, con 18”, explicó, indicando que la experiencia ha aportado un enfoque renovado a su vida y a la forma en que afronta tanto la maternidad como su exposición pública.

Consultada sobre las diferencias entre la crianza de su hijo mayor y su hijo pequeño, Isa Pantoja recordó los desafíos enfrentados durante su primer embarazo, cuando la presión de la prensa fue especialmente intensa. Contó que la dinámica mediática actual es distinta, y que durante el segundo embarazo ha percibido un trato más considerado por parte de los medios, una situación que contrasta con la intromisión sufrida en el pasado, cuando, siendo menor, se publicó una cuenta regresiva de 54 días para anunciar el embarazo antes de que ella hiciera pública la noticia.

Europa Press también consignó que la influencer evitó pronunciarse sobre las versiones acerca del futuro de Cantora, la finca familiar que, según varias publicaciones, habría sido vendida a un empresario de origen libanés y no saldrá finalmente a subasta. Ante la prensa, Isa prefirió reservarse sus comentarios y no alimentar más rumores sobre la propiedad, ahora presuntamente destinada a la plantación de pistachos.

Otro aspecto de la reciente aparición pública de Isa Pantoja que ha generado repercusión tiene que ver con las declaraciones realizadas en ‘Decomasters’, donde sorprendió a sus compañeros al manifestar que “pienso que tengo como poderes, capto energías y veo a gente cuando se muere. Soy médium. Yo no he conocido a Paquirri pero es como si le conociera”. En conversación recogida por Europa Press, la influencer explicó que durante su infancia tuvo una experiencia paranormal en Cantora, cuando aseguró haber visto la imagen de Paquirri y haber interactuado con él en una habitación donde se guardan objetos personales del torero, anécdota de la que su madre fue testigo. Según su relato, “Vi su imagen o escuché su voz. Yo lo viví. A día de hoy me acuerdo, perfectamente”. Aclaró además que estas vivencias, en las que decía sentir energías especiales, solo ocurrieron durante su niñez y ahora no percibe fenómenos similares.

La actualidad televisiva también motivó comentarios de Isa Pantoja sobre el segundo embarazo de Alejandra Rubio, quien junto a Carlo Costanzia anunció que espera un hijo y decidió apartarse provisionalmente de la televisión tras las críticas recibidas. Isa, quien coincidió con Alejandra Rubio en programas como ‘Vamos a ver’, manifestó públicamente su felicitación por la noticia y subrayó que tener hijos con poca diferencia de edad le habría gustado igualmente. Según publicó Europa Press, Isa compartió sus vivencias personales sobre la presión mediática y defendió la decisión de Rubio de vender la exclusiva de su embarazo, señalando que, aunque persistan críticas, la prensa muestra en la actualidad una actitud algo más respetuosa que la que ella soportó en su juventud.

En su paso por el programa ‘Decomasters’, Isa Pantoja y su esposo lograron clasificarse para la final, donde competirán con otras parejas reconocidas del medio. Según Europa Press, esta faceta profesional representa para Isa un estímulo y un motivo de satisfacción, compatible con la dedicación absoluta a sus hijos y alejada de los focos del conflicto familiar.

Sobre la relación con su madre y su hermano, Isa mantiene una posición reservada, reiterando que cualquier avance real en la reconciliación será conocido solamente cuando ella misma lo pueda confirmar con hechos, y no a través de voces o versiones indirectas. Mientras tanto, enfoca sus esfuerzos en su familia y sus actividades profesionales, con la mirada puesta en el presente y sin anticipar decisiones respecto al futuro de sus vínculos familiares.