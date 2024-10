Luis de la Fuente: "No estoy agrandado, aunque otro en estas circunstancias tiraría de carisma"

El entrenador español Luis de la Fuente ha comentado este martes que, pese a los buenos resultados de la selección española absoluta bajo sus órdenes, él no está "agrandado" y que cualquier "otro" en estas circunstancias "tiraría de carisma", pero que prefiere disfrutar de "cada partido y cada situación", como el triunfo ante Serbia.

"Formamos un grupo de trabajo fantástico con los mejores del mundo y somos una auténtica familia. Esto es un trabajo en equipo. No se trata de estar agrandado, sino de cosas ciertas, y no se puede ir contra eso. Estoy muy tranquilo, no estoy agrandado, aunque otro en estas circunstancias tiraría de carisma y lo estaría", dijo el seleccionador español en rueda de prensa desde Córdoba, tras vencer a Serbia por 3-0 durante la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

De la Fuente señaló que, cuando llevas "una racha así de victorias", estás "más cerca de perder", pero matizó que su equipo no se conforma. "Este equipo es insaciable deportivamente y siempre quiere más. Disfrutamos de cada partido y cada situación. El quiera ganarnos va a tener que hacer las cosas muy muy bien", añadió al respecto.

El técnico de Haro reivindicó su conocimiento sobre los jugadores españoles y su calidad. "Me sorprende que como no están en determinados equipos parece que no tienen esa importancia. Con menos nombre nos ofrecen un gran rendimiento. Jugamos sobre seguro, me he equivocado muy poco desde que llegué aquí, y creo que tenemos presente y futuro, y se está demostrando", apuntó De la Fuente desde el Estadio Nuevo Arcángel.

"Hemos fidelizado e integrado a unos futbolistas desde hace muchos años, y los veteranos han entendido el mensaje muy rápido. Eso lo facilita todo. Nuestra idea siempre es la misma aunque cambien los jugadores. La ventaja que tenemos es que sabemos que pedirles a cada uno para potenciar sus fortalezas", comentó sobre el seleccionador.

Después explicó que, pese a no jugar con extremos, no ha sido "un cambio de estilo". "Hemos ocupado las bandas de otra manera. Hemos entendido que teníamos laterales que llegaban mucho, no necesitábamos tanta profundidad. No es lo mismo tener a jugadores veloces que técnicos, y hay que aprovechar a cada uno según sus cualidades. Esto nos hace más versátiles", dijo al respecto.

De la Fuente también tuvo palabras de cariño para el capitán Álvaro Morata, aclamado por El Arcángel durante el partido: "Me alegro mucho por Morata. Que hayan coreado su nombre en Murcia y aquí dice que han cambiado las cosas y estamos siendo justos con un gran jugador. Me quedo con ese reconocimiento".

"Había que recuperar el espíritu del 2010. Los resultados favorecen y enganchan al aficionado. No queremos que sea efímero. Veo otras selecciones que cuando llegas a su campo siempre hay una gran respuesta. Estoy emocionado y orgulloso de tener esta afición, pero hay que alimentarlo entre todos. Si entramos en conflictos de clubes... aquí no hay eso, esto es la selección española", expresó sobre el apoyo de la afición en estos últimos partidos en la Liga de Naciones.

Por último, habló sobre el gol de falta de Álex Baena y que supuso el 3-0. "Tenemos muy buenos especialistas, Grimaldo y Morata también tiran muy bien las faltas. Trabajamos todo, y dentro de eso están las faltas. Baena venía de meter una falta en la final de los Juegos Olímpicos, y cuando hemos visto la falta hemos dicho 'gol'. Estaba con mucha confianza y haciendo un partidazo", concluyó De la Fuente.