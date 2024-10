Zeus Tous le manda un mensaje a Ángel Cristo Jr.

A lo largo de estas semanas han salido a la luz supuestas mujeres que habrían tenido una amistad especial con el Rey Juan Carlos I: nombres completos, iniciales y descripciones que nos hacen entrever que la vida extramatrimonial del monarca era un auténtico coladero.

Uno de los nombres que ha salido a la palestra ha sido el de Sara Montiel, que haciendo honor a la verdad, ya se había comentado en multitud de ocasiones que el emérito tenía una amistad con ella y que siempre le había llamado la atención su belleza.

Este fin de semana Zeus Tous ha despejado la incógnita al ser preguntado por ello y ha explicado que los eméritos "eran amigos de mis padres", tanto es así que "yo recuerdo algún momento haber coincidido con ellos también de pequeño".

El cantante ha recordado el cariño recibido por los reyes eméritos, desvelando que Don Juan Carlos no solo tenía amistad con su madre, también con su padre: "Le tenía mucha estima a mi padre y a mi madre igual. Cuando falleció mi madre, también recibimos un burofax de parte de la Casa Real".

En cuanto a la polémica de Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey, Zeus lanzaba un mensaje al aire: "Cuando una madre o un padre faltan, uno se da cuenta de muchas cosas, yo respeto a cada uno, que cada uno haga con su vida lo que quiera, yo no me meto en estas cosas, pero simplemente decir que una madre se echa en falta cuando no está".