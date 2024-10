Mikel Merino: "Estamos muy felices de que siga con nosotros Morata"

Murcia (España), 12 oct (EFE).- Mikel Merino celebró la continuidad de Álvaro Morata con la selección española, tras las dudas expresadas sobre su continuidad en la Eurocopa 2024, y, tras la victoria ante Dinamarca en Murcia, reconoció que es "fundamental" dentro del vestuario en su papel de capitán.

"Es un chico encantador, muy importante dentro del vestuario. Lo ha demostrado durante muchos años. Es el encargado de dar charlas antes de los partidos, de motivar a la gente, en muchas ocasiones se sincera y nos dice lo importantes que somos para él y él lo es para nosotros. Es uno de los veteranos, el capitán que nos facilita la labor. Estamos muy felices de que siga con nosotros porque es fundamental", valoró en la zona mixta del estadio Enrique Roca.

Merino regresó a la selección tras perderse por lesión la última ventana y destacó el mérito del triunfo de España ante Dinamarca.

"Este tipo de partidos son muy difíciles de jugar ante un 5-4-1, con la dificultad de encontrar espacios. Son partidos que se deciden por detalles pero el equipo ha tenido paciencia y madurez para elegir momentos para centrar y al final ha llegado el gol porque se ha demostrado que a pesar de ser equipo joven en edad, es muy maduro", elogió.

"Si algo bueno tiene esta selección es que tiene muchos jugadores de mucho nivel. Los titulares, suplentes y hasta los que no vienen. Tenemos una selección espectacular, lo sabemos desde hace tiempo y el mundo lo ha visto en la Eurocopa. Hay que entender los roles y cuando te toca salir hacerlo lo mejor posible. Es una familia y los que salimos desde banquillo aportamos", añadió.

Preguntado por la situación contractual del seleccionador Luis de la Fuente, Merino destacó su labor. "Su situación es personal y la debe gestionar de la mejor manera posible. Sólo solo puedo decir que su trabajo es impecable desde hace muchos años, no solo en la absoluta. Le he acompañado en todas las aventuras y he sido testigo. Si estamos ganando es por algo. Se merece los resultados porque es un entrenador 'top' y tiene el reconocimiento de todos". EFE