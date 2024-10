Italia espera una investigación de Israel sobre los ataques a la Finul en el Líbano

Roma, 12 oct (EFE).- Italia espera una investigación de Israel para saber si tras los recientes ataques a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Finul) hubo "una decisión política o militar sobre el terreno", dijo este sábado el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

"Queremos que Israel nos diga qué ha pasado, si ha habido una decisión política o militar sobre el terreno", dijo Tajani a los medios al margen de un acto en Florencia (norte), donde se mostró indignado por los ataques al contingente de la ONU, que cuenta con unos 1.200 soldados italianos, tras haber recibido garantías israelíes de que no sucedería.

Según el jefe de la diplomacia italiana, "lo que ha pasado es inaceptable, los militares italianos en la Finul no son terroristas de Hezbolá, están allí para construir la paz y son de un país amigo de Israel.... Los militares italianos no deben ser tocados", agregó.

"Estamos esperando los resultados de la investigación, seguimos hablando con el Gobierno de Israel, me he quejado al presidente (israelí Isaac) Herzog" porque "nos habían confirmado que no serían atacados".

El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ha protestado "formalmente" ante las autoridades israelíes por los ataques, después de que su ministro de Defensa, Guido Crosetto, convocase el jueves al embajador israelí en Roma, Jonathan Peled.

Este viernes, Meloni, el primer ministro español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, expresaron en una declaración conjunta su indignación por los ataques, que calificaron de "injustificables" y de "grave violación" del derecho internacional.

Los líderes de los tres Ejecutivos subrayan su condición de "naciones que contribuyen desde hace mucho tiempo a la Finul y socios del Líbano e Israel", y condenan el reciente ataque a las fuerzas de la ONU en Naqura, en el que varios de sus efectivos resultaron heridos.

"Estos ataques constituyen una grave violación de las obligaciones de Israel en virtud de la resolución 1701 de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario", señala la declaración, que añade que los ataques "deben terminar inmediatamente".

Piden, además, la plena implementación de esa resolución, que exige un cese total de las hostilidades entre Israel y el grupo libanés Hizbulá, la retirada de las fuerzas israelíes del Líbano para ser reemplazadas por fuerzas libanesas y de la Finul y el desarme de grupos armados. EFE