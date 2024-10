Multimillonario Bill Gross recomienda acciones defensivas por menor fuerza del rally bursátil

(Bloomberg) -- El rally que ha ayudado a las acciones de EE.UU. a casi duplicar su valor en los últimos cinco años está perdiendo fuerza, y los inversionistas deberían esperar rendimientos bajos pero positivos en sus carteras, según Bill Gross.

El multimillonario recomienda mantener la exposición al mercado bursátil en niveles medios y centrar las carteras más en valores defensivos con una pequeña posición en bonos.

“No es un bear market (mercado bajista), pero ya no es el mismo bull market (mercado alcista) de antes”, escribió Gross, cofundador y ex director de inversiones de Pacific Investment Management Co, en su última perspectiva de inversión.

Los comentarios de Gross se suman a una serie de advertencias de que el impetuoso rally que ha llevado al S&P 500 a máximos históricos puede estar agotándose. Un pequeño pero creciente número de analistas del mercado ha puesto en duda el frenesí por la inteligencia artificial, uno de los motores de la subida de las acciones. Otros advierten que las elecciones presidenciales en EE.UU. podrían poner a prueba el optimismo de los inversionistas.

En la nota, Gross enumera vientos en contra negativos, como altas valoraciones, riesgos geopolíticos y un déficit público insostenible, frente a fuerzas positivas, como una inflación más cercana al objetivo de la Reserva Federal y el gasto en inversión en IA.

Entre las negativas, Gross también mencionó una potencial alza al impuesto corporativo si la demócrata Kamala Harris gana las elecciones del 5 de noviembre y su partido se hace con la mayoría en el Congreso. Informes de que Warren Buffett está acumulando una cantidad récord de efectivo también es una advertencia sobre el “camino lleno de baches que nos espera”, dijo Gross.

Gross se retiró del negocio de gestión de dinero en 2019 y desde entonces ha compartido pensamientos de inversión e ideas comerciales en su sitio web y en las redes sociales.

Las inversiones favoritas de Gross incluyen a Annaly Capital Management, un REIT hipotecario de alto rendimiento, DWS Municipal Income Trust, un fondo cerrado de fondos municipales, y las sociedades maestras limitadas (MLP), que están vinculadas a contratos de petróleo y gas. También le gusta Allete Inc, una empresa de servicios públicos que podría ser blanco de compra.

Traducido por Eduardo Thomson.

Nota Original: Gross Recommends Shift to Defensive Stocks as Rally Loses Steam

