Pisarello (Sumar) reclama que la Casa Real, Sánchez o Albares pidan perdón a México el 12-O por la Conquista

El diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha reclamado a la Casa Real, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o al titular de Exteriores, José Manuel Albares, que aprovechen la celebración del Día de la Hispanidad, que se celebra el 12 de octubre, para pedir perdón a México por los "crímenes pasados" en Latinoamérica durante la Conquista. Así lo ha destacado en rueda de prensa en el Congreso después de la polémica por la ausencia de representación del Ejecutivo en la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la exclusión del Rey Felipe VI de la terna de invitados al acto. La mandataria mexicana explicó que se actuó así después de que el monarca no respondiera a una misiva de su antecesor Andrés Manuel López Obrador que le pedía disculpas públicas por los agravios al país durante la conquista. DENUNCIA LA ACTITUD "ARROGANTE" DE PP Y VOX Durante su comparecencia, Pisarello ha lanzado que la reacción "arrogante y soberbia" de PP y Vox a esta petición de perdón a la corona por parte de Sheinbaum "avergüenza", dado que en pleno siglo XXI las derechas "radicalizadas" le hablan a América y África como si fueran "los nuevos encomenderos" y estuvieran "orgullosos" de las "matanzas" durante la Conquista. "Alguien que mantiene esa mirada racista y clasista sobre el pasado no puede tener una mirada respetuosa y fraternal sobre el presente y sobre el futuro", ha denunciado el diputado y dirigente de los 'comunes'. No obstante, ha desgranado que esa actitud de PP y Vox da igual y ha solicitado que la institución monárquica, Sánchez o Albares atiendan la petición de la presidenta de México con motivo del 12-O. "Hay que pedir perdón, como han hecho otros países con pasado colonial (...) Y el 12 de octubre es una ocasión propicia para hacerlo, para reconocer los crímenes del pasado", ha concluido.

