Domingo, 29 de marzo de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Beirut/Washington - La guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel se intensifica con ataques cruzados contra infraestructuras estratégicas, en una espiral de represalias que eleva la tensión regional y agrava el impacto sobre la población civil.

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- Israel intensifica su ofensiva en el sur de Líbano tras una sangrienta jornada el sábado en la que mató en bombardeos a diez personas, cinco de ellos rescatistas, y a tres periodistas. (Texto) (Foto)

- Los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto llegan a Islamabad para una reunión de dos días centrada en los intentos de mediación entre Irán y Estados Unidos.

- Reunión por videoconferencia de los ministros de Exteriores de la Liga Árabe para coordinar una respuesta a los ataques iraníes contra los países del golfo Pérsico.

- El cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, reza por la paz este Domingo de Ramos en el Santuario Dominus Flevit, en el Monte de los Olivos. Es una de las pocas celebraciones que tendrán lugar esta Semana Santa en Jerusalén, ya que la tradicional procesión ha sido cancelada por las restricciones israelíes en tiempos de guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El cineasta palestino Kamal Aljafari habla con EFE en México sobre las dificultades de la distribución del cine de Oriente Medio y reivindica a España como el único país que hace frente a grandes potencias como Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA EEUU

La Habana - Cuba lleva tres meses sin "una gota de combustible" por el bloqueo petrolero de EE.UU., según su propio Gobierno, y la economía se desangra con una medida de presión que afecta desde la pequeña panadería a las grandes cadenas hoteleras y atiza la inflación.

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CHILE SEGURIDAD

Santiago de Chile - El gobierno de José Antonio Kast anunció un recorte de unos 77,6 millones de dólares en Seguridad Pública, área que describió como parte de una “emergencia nacional” y situó entre sus principales prioridades. Por Sebastián Silva

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MISIÓN ARTEMIS

Miami - Los cuatro tripulantes de Artemis II, misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años, se dirigen a la prensa desde su centro de cuarentena en Florida, desde donde se prevé que despeguen este miércoles para una expedición de diez días.

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SEMANA SANTA

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV preside la conmemoración de Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro.

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- Celebraciones en otros países.

DISNEYLAND PARIS

París - Disneyland Paris abre este domingo las puertas de la mayor expansión de su historia, un segundo parque de atracciones llamado ‘Disney Adventure World’ ubicado justo al lado del original, cuyo mayor reclamo será un mundo inspirado en las películas de 'Frozen'.

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ESPECIALES

Con motivo del primer año de la guerra comercial lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 2 de abril de 2025, la agencia EFE enviará desde este domingo una serie previa con la guía GUERRA COMERCIAL.

AGENDA INFORMATIVA

América

San Salvador.- SEMANA SANTA EL SALVADOR.- Católicos de El Salvador acuden este domingo a diversas parroquias a lo largo del país para las tradicionales misas y procesiones que preparan la Semana Santa y la Pascua en este país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- De los 35 años de carrera de Aleks Syntek, los últimos cinco han estado envueltos en escándalos y “dimes y diretes”, pese a ello, el cantante mexicano de pop rock no considera, ni por asomo, retirarse de la música, y lo demuestra con el lanzamiento de su próximo disco titulado ‘Zen’, así como con la preparación de su gira en Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- El cineasta palestino Kamal Aljafari visita México con motivo de la gira documental Ambulante y, en entrevista con EFE, habla sobre las dificultades de la distribución del cine de Oriente Medio y reivindica a España como el único país que hace frente a grandes potencias como Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ EEUU.- El portaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz está previsto que este domingo haga escala en Panamá como parte de su despliegue este año en mares de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- SEMANA SANTA BOLIVIA.- Se realiza en Bolivia la Feria de Ramos en la ciudad de El Alto, en la cual miles de personas compran productos agrícolas y artesanías durante el Domingo de Ramos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- SEMANA SANTA HONDURAS.- Los fieles hondureños inician las celebraciones religiosas de la Semana Santa con la conmemoración del Domingo de Ramos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Campo Grande.- ONU ESPECIES MIGRATORIAS.- La decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15) organizada por el Gobierno de Brasil en la ciudad de Campo Grande entre el 23 y el 29 de marzo de 2026.

17:00 GMT.- San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- El conocido Encuentro de Tambores de Puerto Rico, dedicado este año al compositor Catalino 'Tite' Curet Alonso en el centenario de su natalicio, reúne a más de 800 participantes, entre bailadores, cantadores y cerca de 400 barrileros y barrileras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Miami.- EE.UU ESPACIO.- Los cuatro tripulantes de Artemis II, misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años, se dirigen a la prensa desde su centro de cuarentena en Florida, desde donde se prevé que despeguen este miércoles para una expedición de diez días. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

París.- DISNEYLAND PARIS.- Disneyland Paris abre este domingo las puertas de la mayor expansión de su historia, un segundo parque de atracciones llamado ‘Disney Adventure World’ ubicado justo al lado del original, cuyo mayor reclamo será un mundo inspirado en las películas de 'Frozen'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- OMC MINISTERIAL.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) a Yaoundé (Camerún) tiene previsto concluir en esta jornada su 14ª Conferencia Ministerial con una conferencia de prensa de su directora general Ngozi Okonjo-Iweala. (Texto)

Pekín.- CHINA ALEMANIA.- El ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, visita la República Popular China, donde intercambiará puntos de vista con su homólogo y otros representantes gubernamentales sobre cuestiones de política ambiental y climática. Además, se informará in situ sobre los desarrollos actuales en el ámbito del comercio de emisiones, las tecnologías limpias y la descarbonización de la economía. (Hasta el 5 de abril)

09:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA SEMANA SANTA.- El papa León XIV preside la conmemoración de Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro.(Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Malabo.- OEACP CUMBRE.- La XI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (OEACP) se clausura en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. (Texto)

El Cairo.- IRÁN GUERRA.- Reunión por videoconferencia de los ministros de Exteriores de la Liga Árabe para abordar y coordinar una respuesta unificada respecto a los ataques iraníes con misiles y drones contra los Estados Árabes del golfo Pérsico.

13:30 GMT.- Jerusalén.- IRÁN GUERRA.- El cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, reza por la paz este Domingo de Ramos en el Santuario Dominus Flevit, en el Monte de los Olivos. Se trata de una de las pocas celebraciones en Jerusalén que tendrán lugar esta Semana Santa, ya que la tradicional procesión ha sido cancelada por las restricciones israelíes en tiempos de guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Islamabad.- IRÁN GUERRA.- Los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto llegan a Islamabad para una reunión sobre la escalada bélica en Oriente Medio

Tokio.- JAPÓN INDONESIA.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, comienza una visita de tres días a Japón en la que se reunirá con la primera ministra del país, Sanae Takaichi, y con el emperador Naruhito.

Yakarta.- INDONESIA GIRA.- El presidente indonesio, Prabowo Subianto, comienza una gira por Asia con paradas en Japón, Corea del Sur y Vietnam en plena crisis energética por la guerra de Oriente Medio.

Redacción EFE Internacional

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