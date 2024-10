Irán confirma disparos de su sistema de defensa aérea a "un objeto luminoso" en Isfahán pero niega un ataque

Las autoridades de Irán han confirmado este martes que durante las últimas horas ha activado sus sistemas de defensa aérea en la ciudad de Isfahán (centro) tras detectar "un objeto luminoso", si bien ha descartado que se trate de un ataque, en medio de los temores sobre la posible respuesta por parte de Israel al lanzamiento la semana pasada de cerca de 180 misiles balísticos por parte de las fuerzas iraníes contra el país. El 'número dos' de la oficina de prensa del gobierno de Isfahán, Mohamadreza Shafiei, ha indicado que "la explosión registrada esta madrugada se debió al avistamiento de un objeto luminoso y la actividad del sistema de defensa". "Es un incidente normal que muestra la preparación de los sistemas de defensa de las Fuerzas Armadas", ha subrayado. "Estamos en un momento álgido de preparativos para defender nuestro país", ha recalcado en declaraciones concedidas a la agencia iraní de noticias Tasnim, una postura defendida por el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en la provincia, quien ha incidido en que "no se trató de un ejercicio planificado" y que "no hubo contacto alguno con un enemigo". Las fuerzas de Israel ya lanzaron en abril un ataque con drones contra los alrededores de Isfahán, donde hay una importante base militar y una instalación nuclear, tras los ataques con drones y misiles por parte de Irán contra el país en respuesta al bombardeo contra su Consulado en la capital de Siria, Damasco. En ese caso, el comandante del Ejército iraní en Isfahán, Amir Mihandust, señaló que las explosiones registradas habían sido provocadas por los disparos de los sistemas de defensa aérea contra "objetos sospechosos" y recalcó que el suceso se había saldado sin daños materiales o víctimas. En esta ocasión, las autoridades israelíes sopesan la respuesta al ataque de la semana pasada, descrito por Teherán como una respuesta a la muerte del líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, en un ataque en Teherán a finales de julio y la del secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, en un bombardeo israelí contra la capital de Líbano, Beirut. El Ejército israelí ha confirmado que varias de sus bases aéreas fueron alcanzadas en el ataque, si bien ha negado daños de relevancia y ha afirmado que no hubo impactos contra aviones o almacenes de armas. Sin embargo, ha rechazado dar detalles sobre el porcentaje de interceptaciones con el objetivo de "evitar dar a Irán y a Hezbolá información que les ayude a aprender lecciones".

