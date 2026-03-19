Qatar da por controlados todos los fuegos declarados en la zona industrial de Ras Lafan

Unidades especializadas en la detección y neutralización de explosivos siguen trabajando dentro de las instalaciones industriales de Ras Lafan para eliminar cualquier peligro residual, mientras los equipos de emergencia mantienen labores para garantizar la integridad de la infraestructura tras el ataque con misiles atribuido a Irán. Según publicó el Ministerio del Interior catarí, los incendios provocados en el complejo ya han sido controlados en su totalidad y, hasta el momento, no se han reportado víctimas asociadas a estos incidentes.

De acuerdo con la cobertura de los hechos por parte de QatarEnergy, la madrugada de este jueves se confirmó que varias de sus instalaciones dedicadas al gas natural licuado sufrieron el impacto directo de misiles, resultando en incendios extensos y daños adicionales considerables. El medio difundió que, tras el ataque, se desplegaron de inmediato los equipos de respuesta de emergencia con el objetivo de contener las consecuencias y asegurar la zona afectada. Tal como subrayó la compañía energética, no se han registrado heridos ni pérdida de vidas humanas.

El Ministerio del Interior de Qatar, mediante un comunicado en sus canales oficiales, informó que la Defensa Civil ha logrado extinguir por completo los tres incendios que surgieron en la zona industrial del complejo de Ras Lafan, asegurando que ninguna persona resultó lesionada durante estos eventos. Según consignó el medio, la intervención del Grupo de Explosivos de las Fuerzas de Seguridad Interior ha resultado clave en la fase posterior al control de las llamas, donde se están desarrollando operaciones para identificar y neutralizar elementos sospechosos que aún puedan representar riesgos en la industria.

Además, el Ministerio del Interior destacó la labor de los equipos de enfriamiento, persistiendo en las actividades tendientes a minimizar las posibilidades de reactivación de focos y consolidar la protección de las instalaciones estratégicas. El enfoque de las autoridades se ha centrado en salvaguardar tanto a los empleados como la infraestructura crítica del país, mientras culminan las labores de aseguramiento.

A la par de los trabajos sobre el terreno, el Ministerio de Exteriores de Qatar manifestó una postura firme frente a los ataques, condenando enérgicamente la ofensiva iraní no solo contra infraestructuras en su territorio, sino también en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos durante las jornadas recientes. Según reportó el medio, la autoridad diplomática calificó estos ataques como una violación del Derecho Internacional y alertó sobre el peligro que representan para la seguridad energética mundial, la navegación y el medio ambiente.

Según detalló el comunicado del Ministerio de Exteriores catarí, la escalada provocada por los bombardeos iraníes trasciende los límites aceptados al afectar a civiles, bienes y nodos vitales de infraestructura. Las autoridades insistieron en la urgencia de evitar un escenario regional de consecuencias más amplias y reiteraron la necesidad de reducir la tensión para restablecer la estabilidad tanto en la región como internacionalmente.

El contexto del ataque se remonta a la respuesta de Teherán tras el bombardeo que recibió el yacimiento de gas South Pars, ubicado en la costa de Asaluyé, por parte de Israel. El medio resaltó que el expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que “Estados Unidos desconocía” la operación israelí y sostuvo que “Israel no volverá a atacar” dichas instalaciones iraníes siempre que Irán no decida atacar a terceros países, en una referencia explícita a Qatar.

La infraestructura de Ras Lafan constituye un nodo esencial para el suministro global de gas natural licuado, lo que incrementa el impacto potencial de cualquier incidente en la zona. Tras el ataque, el monitoreo y aseguramiento de la área industrial sigue siendo una prioridad de las fuerzas de seguridad qataríes, mientras se llevan adelante investigaciones para descartar cualquier amenaza adicional.

En cuanto a los daños materiales, QatarEnergy reiteró que los daños registrados en las instalaciones resultan significativos y afectan a varias secciones clave del complejo. El despliegue de equipos de emergencia ha buscado limitar la propagación del fuego y salvaguardar la funcionalidad de la infraestructura restante.

Mientras persiste la alerta ante posibles amenazas residuales, las autoridades qataríes coordinan acciones con otros organismos internacionales, a raíz de las implicaciones que estos ataques tienen sobre la cadena global de abastecimiento energético y la estabilidad política en Medio Oriente. La situación, según el seguimiento de QatarEnergy y los comunicados oficiales citados por el medio, continúa bajo vigilancia estricta mientras avanzan las tareas de restauración y análisis de riesgos en el área industrial de Ras Lafan.