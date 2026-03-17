Agencias

El Ejército de EEUU cifra en "más de 7.000" los objetivos alcanzados en Irán

Cerca de 1.200 a 3.000 personas han muerto tras la ofensiva militar estadounidense junto a Israel, que ha desplegado más de 6.500 misiones aéreas y atacado centros de comando, defensas y buques con armamento estratégico avanzado

Guardar

El número de muertes atribuido a la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado discrepancias importantes, según las cifras presentadas por distintas fuentes. Teherán informó que los fallecidos superan los 1.200, mientras que la ONG Human Rights Activists in Iran elevó esa cifra a más de 3.000. En este contexto, el balance de víctimas refleja un fuerte impacto sobre la población y la infraestructura militar iraní tras el inicio de las operaciones el 28 de febrero.

Según publicó el medio, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) reportó que sus fuerzas han alcanzado “más de 7.000” objetivos en territorio iraní desde el comienzo de la ofensiva. Este despliegue ha incluido la ejecución de más de 6.500 misiones aéreas, lo que representa una intensificación significativa de las acciones militares en la región. Además, el comunicado del CENTCOM informó que han resultado “dañados o destruidos” más de un centenar de buques iraníes durante estos operativos.

El CENTCOM puntualizó que la estrategia prioriza atacar ubicaciones consideradas como amenazas “inminentes” y busca desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní. Entre los blancos identificados por el mando militar estadounidense se encuentran “centros de comando y control”, “edificios de cuartel general” y “sitios de inteligencia” vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní. Asimismo, han sido impactadas infraestructuras relacionadas con los sistemas de defensa antiaérea y antibuque, junto con instalaciones de misiles balísticos y unidades navales como buques y submarinos.

El comunicado oficial detalló que los ataques han tenido como objetivo infraestructuras consideradas estratégicas para la capacidad de defensa y proyección militar de Irán. En esta lista de objetivos, también se incluyen ubicaciones asociadas a la “fabricación de misiles balísticos y drones”, además de instalaciones dedicadas a mantener las “capacidades de comunicación militar” y demás “infraestructuras militares de apoyo”.

De acuerdo con lo consignado por las autoridades militares estadounidenses y reportado por el medio, para estas operaciones Estados Unidos ha desplegado un arsenal de activos significativos. Entre ellos se encuentran aviones bombarderos de largo alcance como los modelos B-1, B-2 y B-52, junto con los cazas F-15, F-16 y F-18. También se han utilizado drones de reciente desarrollo, específicamente los identificados como LUCAS, que han sido incorporados a las estrategias de ataque.

A este despliegue aéreo se suma el empleo de portaaeronaves y submarinos de propulsión nuclear, que funcionan como plataformas de apoyo estratégico y base para el lanzamiento de nuevas ofensivas. El reporte militar añade que se apoyaron en destructores equipados con misiles guiados, lo cual permite la ejecución de ataques precisos contra objetivos navales y terrestres. Los sistemas de artillería de cohetes terrestres también formaron parte del arsenal empleado en los ataques contra posiciones iraníes.

Según publicó el medio, las fuerzas de Estados Unidos han justificado la amplitud de estos ataques en la necesidad de neutralizar capacidades militares consideradas como una amenaza directa o potencial para la seguridad de la región. El CENTCOM subrayó, mediante sus comunicados, que la ofensiva busca debilitar áreas clave que forman parte de las operaciones militares iraníes, afectando directamente su infraestructura y reduciendo la efectividad operativa de la Guardia Revolucionaria y las fuerzas armadas de Irán.

El inicio de las operaciones, realizado de manera sorpresiva el 28 de febrero, introdujo una escalada en la tensión regional. La colaboración entre las fuerzas de Estados Unidos e Israel se reflejó tanto en el alcance de las misiones como en la selección de los blancos estratégicos, considerando tanto instalaciones terrestres como navales, según informó la fuente.

El impacto de la ofensiva se extiende más allá de la pérdida de buques y equipos militares, pues las cifras de víctimas fatales y la cantidad de objetivos alcanzados señalan la magnitud del ataque. Las diferencias entre los datos aportados por el gobierno de Teherán y los recopilados por agrupaciones de derechos humanos demuestran la dificultad de obtener un balance definitivo en medio del conflicto, reportó el medio.

El ejército estadounidense, según destacó el medio, remarcó que la campaña continuará centrada en desarticular la capacidad de respuesta militar de Irán, especialmente aquella relacionada con tecnologías de misiles y drones, así como los sistemas de defensa aérea. Los bombardeos y maniobras navales buscan reducir la amenaza percibida sobre objetivos estadounidenses e israelíes en la zona, marcando un episodio de alta intensidad militar con consecuencias aún en desarrollo para el contexto geopolítico de la región.

Temas Relacionados

Estados UnidosIránCENTCOMGuardia RevolucionariaOriente PróximoTeheránOfensiva militarSeguridad nacionalHuman Rights Activists in IranDronesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Costa dice estar alineado con Von der Leyen y ve a la UE "campeona" del orden internacional basado en normas

Costa dice estar alineado con

Irak rechaza ataques a misiones diplomáticas tras los bombardeos en Bagdad contra la Embajada de EEUU y un hotel

Las autoridades han reiterado que las legaciones extranjeras gozan de protección legal, tras el uso de drones y cohetes contra el recinto estadounidense y un establecimiento hotelero de la capital, según fuentes oficiales y comunicados ministeriales

Irak rechaza ataques a misiones

Costa asume que la paz en Ucrania exigirá a la UE hablar con Rusia: "No ahora, pero ese día llegará"

Costa asume que la paz

Petro sugiere que Ecuador podría estar "bombardeando" Colombia en la frontera

El mandatario colombiano manifestó inquietud por un artefacto explosivo hallado cerca de la frontera tras sospechar que no sería obra de grupos criminales, solicitando intervención internacional y reiterando que la soberanía debe ser respetada en todo momento

Petro sugiere que Ecuador podría

Atacado un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz

Una embarcación petrolera resultó dañada por el impacto de un artefacto mientras permanecía anclada cerca de Fujaira, informaron organismos británicos, descartando víctimas y asegurando que la situación no provocó consecuencias ecológicas significativas según reportes oficiales

Atacado un buque cisterna cerca