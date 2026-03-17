El Ejército de EEUU cifra en "más de 7.000" los objetivos alcanzados en Irán

El número de muertes atribuido a la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado discrepancias importantes, según las cifras presentadas por distintas fuentes. Teherán informó que los fallecidos superan los 1.200, mientras que la ONG Human Rights Activists in Iran elevó esa cifra a más de 3.000. En este contexto, el balance de víctimas refleja un fuerte impacto sobre la población y la infraestructura militar iraní tras el inicio de las operaciones el 28 de febrero.

Según publicó el medio, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) reportó que sus fuerzas han alcanzado “más de 7.000” objetivos en territorio iraní desde el comienzo de la ofensiva. Este despliegue ha incluido la ejecución de más de 6.500 misiones aéreas, lo que representa una intensificación significativa de las acciones militares en la región. Además, el comunicado del CENTCOM informó que han resultado “dañados o destruidos” más de un centenar de buques iraníes durante estos operativos.

El CENTCOM puntualizó que la estrategia prioriza atacar ubicaciones consideradas como amenazas “inminentes” y busca desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní. Entre los blancos identificados por el mando militar estadounidense se encuentran “centros de comando y control”, “edificios de cuartel general” y “sitios de inteligencia” vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní. Asimismo, han sido impactadas infraestructuras relacionadas con los sistemas de defensa antiaérea y antibuque, junto con instalaciones de misiles balísticos y unidades navales como buques y submarinos.

El comunicado oficial detalló que los ataques han tenido como objetivo infraestructuras consideradas estratégicas para la capacidad de defensa y proyección militar de Irán. En esta lista de objetivos, también se incluyen ubicaciones asociadas a la “fabricación de misiles balísticos y drones”, además de instalaciones dedicadas a mantener las “capacidades de comunicación militar” y demás “infraestructuras militares de apoyo”.

De acuerdo con lo consignado por las autoridades militares estadounidenses y reportado por el medio, para estas operaciones Estados Unidos ha desplegado un arsenal de activos significativos. Entre ellos se encuentran aviones bombarderos de largo alcance como los modelos B-1, B-2 y B-52, junto con los cazas F-15, F-16 y F-18. También se han utilizado drones de reciente desarrollo, específicamente los identificados como LUCAS, que han sido incorporados a las estrategias de ataque.

A este despliegue aéreo se suma el empleo de portaaeronaves y submarinos de propulsión nuclear, que funcionan como plataformas de apoyo estratégico y base para el lanzamiento de nuevas ofensivas. El reporte militar añade que se apoyaron en destructores equipados con misiles guiados, lo cual permite la ejecución de ataques precisos contra objetivos navales y terrestres. Los sistemas de artillería de cohetes terrestres también formaron parte del arsenal empleado en los ataques contra posiciones iraníes.

Según publicó el medio, las fuerzas de Estados Unidos han justificado la amplitud de estos ataques en la necesidad de neutralizar capacidades militares consideradas como una amenaza directa o potencial para la seguridad de la región. El CENTCOM subrayó, mediante sus comunicados, que la ofensiva busca debilitar áreas clave que forman parte de las operaciones militares iraníes, afectando directamente su infraestructura y reduciendo la efectividad operativa de la Guardia Revolucionaria y las fuerzas armadas de Irán.

El inicio de las operaciones, realizado de manera sorpresiva el 28 de febrero, introdujo una escalada en la tensión regional. La colaboración entre las fuerzas de Estados Unidos e Israel se reflejó tanto en el alcance de las misiones como en la selección de los blancos estratégicos, considerando tanto instalaciones terrestres como navales, según informó la fuente.

El impacto de la ofensiva se extiende más allá de la pérdida de buques y equipos militares, pues las cifras de víctimas fatales y la cantidad de objetivos alcanzados señalan la magnitud del ataque. Las diferencias entre los datos aportados por el gobierno de Teherán y los recopilados por agrupaciones de derechos humanos demuestran la dificultad de obtener un balance definitivo en medio del conflicto, reportó el medio.

El ejército estadounidense, según destacó el medio, remarcó que la campaña continuará centrada en desarticular la capacidad de respuesta militar de Irán, especialmente aquella relacionada con tecnologías de misiles y drones, así como los sistemas de defensa aérea. Los bombardeos y maniobras navales buscan reducir la amenaza percibida sobre objetivos estadounidenses e israelíes en la zona, marcando un episodio de alta intensidad militar con consecuencias aún en desarrollo para el contexto geopolítico de la región.