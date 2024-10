El ex primer ministro de Israel Naftali Bennett aboga por atacar el programa nuclear de Irán

El ex primer ministro de Israel Naftali Bennett ha abogado este martes por atacar el programa nuclear de Irán, en un momento en el que las autoridades israelíes sopesan su respuesta al ataque con misiles balísticos ejecutado la semana pasada por las fuerzas iraníes contra el país. Bennett ha indicado en un vídeo publicado en su cuenta en la red social X que el programa nuclear de Irán "supone una sombra oscura para el futuro" de Israel y ha recalcado que "por primera vez existe la capacidad de actuar contra Irán sin temer una reacción terrible e intolerable". "Tenemos la capacidad de golpear duro el núcleo iraní", ha manifestado. "Tenemos la capacidad de garantizar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos", ha señalado, antes de agregar que "las armas del terrorismo iraní, Hezbolá y Hamás, son realmente débiles". "Es una oportunidad que se tiene una vez en la vida, en la que tenemos tanto legitimidad como capacidad como para golpear duro al régimen iraní y su programa nuclear. Siempre habrá excusas y razones para no hacerlo. Siempre habrá presiones, pero tenemos que recordar que las armas del terrorismo, Hezbolá y Hamás, pueden crecer de nuevo mientras la cabeza siga activa", ha sostenido. En este sentido, Bennett ha incidido en que "es necesario atacar el programa nuclear iraní, además de dañar a su cúpula y su población". "No debemos parar en un ataque contra bases del Ejército iraní o en acciones sospechosas destinadas únicamente a enviar un mensaje. El momento para los mensajes ha terminado", ha apostillado. Las autoridades están abordando el tipo de respuesta al ataque iraní de la semana pasada, descrito por Teherán como una respuesta a la muerte del líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, en un ataque en Teherán a finales de julio y la del secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, en un bombardeo israelí contra la capital de Líbano, Beirut. El Ejército israelí ha confirmado que varias de sus bases aéreas fueron alcanzadas en el ataque, si bien ha negado daños de relevancia y ha afirmado que no hubo impactos contra aviones o almacenes de armas. Sin embargo, ha rechazado dar detalles sobre el porcentaje de interceptaciones con el objetivo de "evitar dar a Irán y a Hezbolá información que les ayude a aprender lecciones". Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha expresado públicamente que Washington no apoyaría a Israel en caso de que opte por atacar instalaciones nucleares de Irán. Además, ha trasladado al Gobierno de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu, que busque "otras alternativas" a los ataques contra instalaciones petrolíferas iraníes, ante la posible respuseta militar por parte de Teherán.

