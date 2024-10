El City acusa a la Premier de "engañar" a los clubes y afirma que las normas de empresas asociadas son "nulas"

El Manchester City ha acusado este martes a la Premier League de "engañar" a los clubes sobre el caso legal por la demanda interpuesta por los 'citizens' contra las reglas de la competición sobre los acuerdos comerciales y patrocinios (APT, por sus siglas en inglés). El City escribió a los otros 19 clubes y a la liga este lunes por la noche para desafiar la interpretación de la liga de la resolución del caso de la norma de empresas asociadas, insistiendo en que su posición era que toda esa normativa eran ahora nula. "Lamentablemente, el resumen es engañoso y contiene varias inexactitudes", escribió el consejero general del club, Simon Cliff, en un correo electrónico visto por la agencia de noticias PA y recogido por Europa Press. "Sin embargo, aún más preocupante es la sugerencia de la Premier League de que las nuevas normas APT deben aprobarse en los próximos 10 días", agregó el texto. El City advirtió que, cuando la Premier propuso la normativa para patrocinios, el club ya señaló que "el proceso (que duró varias semanas) fue apresurado, mal pensado y que resultaría en reglas anticompetitivas". "La reciente resolución ha validado por completo esas preocupaciones", apuntó el correo electrónico. "El tribunal ha declarado ilegales las normas de la APT. La posición del Manchester City es que esto significa que todas las normas de la APT son nulas, y lo han sido desde 2021", agregó el texto del mandatario 'citizen'. Este lunes, el Manchester City celebró el "éxito" de su demanda contra la Premier League y su normativa para las transacciones entre empresas asociadas o patrocinios, al considerar el club que estas iban contra la ley de competencia del país y, por tanto, son "ilegales", mientras la competición destacó que la resolución del tribunal respaldaba la legitimidad de unas reglas necesarias, según sendos comunicados. "El club ha tenido éxito en su reclamación: se ha declarado que las normas sobre transacciones entre empresas asociadas (APT) son ilegales y se han anulado las decisiones de la Premier League sobre dos transacciones de patrocinio específicas del club", rezó el documento publicado por el conjunto 'citizen' sobre la demanda que emprendieron a principios de año contra las normas de la competición. Según el City, el Tribunal concluyó que "tanto las reglas originales de la APT como las reglas actuales", que fueron revisadas, "violan la ley de competencia del Reino Unido y violan los requisitos de equidad procesal", así como que "la Premier League había abusado de su posición dominante". Por su parte, la Premier también expresó en un comunicado que "no había tenido éxito en la mayor parte de la impugnación" presentada por el City, determinando el tribunal que las normas APT eran "necesarias para que los controles financieros de la Liga sean eficaces". Ahora, Cliff dijo a los clubes que era "peculiar" que la Premier dijera en su resumen que el City no había tenido éxito en la mayor parte de su impugnación. "Si bien es cierto que el City no tuvo éxito en todos los puntos de su impugnación, el club no necesitaba demostrar que las normas APT son ilegales por muchas razones diferentes. Basta con que sean ilegales por una razón", defendió. Así, desde el City afirmaron que no era el momento de "reaccionar precipitadamente" a la hora de revisar las normas, lo que, advirtió, podría dar lugar a nuevos procedimientos judiciales. "Hay que reflexionar detenidamente", zanjó Cliff.

