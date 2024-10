Afganistán se sitúa entre países con la menor libertad académica tras ascenso de talibanes

Nueva Delhi, 8 oct (EFE).- Afganistán se encuentra entre los países con menos libertad académica tras la llegada de los talibanes al poder hace tres años, que no solo vino acompañada de restricciones a la educación femenina, sino también por la promoción de la educación religiosa y la persecución de disidentes en las universidades.

Estas son las conclusiones del informe anual Free to Think 2024, elaborado por el Proyecto de Monitoreo de la Libertad Académica de Scholars at Risk, que indica que Afganistán cayó al 10 % de países con menor libertad académica en el mundo a causa del ascenso de los fundamentalistas.

Antes de la llegada de los talibanes, en agosto de 2021, el informe consideraba a Afganistán un país "algo libre" en términos de libertad académica, pero las medidas adoptadas por los fundamentalistas en los tres últimos años provocaron que actualmente reciba el calificativo de "completamente restringido".

El veto al acceso de las mujeres a la educación secundaria y superior es el cambio más notorio que ha experimentado el país, recluyendo cada vez más a las afganas al ámbito privado, pero también se destacan otras medidas que explican este retroceso.

Es el caso del arresto del vicerrector de la Universidad Afganistán en Línea de Roshan (RAO), Javed Kakar, el pasado enero, acusado de inaugurar este centro educativo para seguir permitiendo la educación femenina.

Según el informe, Kakar fue retenido durante dos semanas, durante las que fue interrogado y torturado, y no quedó en libertad hasta que prometió que renunciaría a su cargo en la universidad.

A esto se suma la prohibición de viaje de alrededor de sesenta afganas en el aeropuerto de Kabul, a las que se les denegó salir del país en agosto de 2023 a pesar de que contaban con visados para estudiar en Dubai.

Afganistán también ha sufrido cambios importantes en su currículum académico, señaló el informe, después de que el pasado diciembre el Gobierno de facto ordenara a las instituciones de educación superior y a las bibliotecas eliminar todos los textos contrarios al Hanafi, la más estricta de las cuatro principales escuelas de jurisprudencia islámica sunita, y reemplazarlos por libros centrados en la biografía del profeta Mahoma.

En esa línea, los talibanes fomentaron el acceso de estudiantes de madrasas al empleo público, concediéndoles títulos equivalentes a los diplomas de escuela secundaria o universitaria, con vistas a promocionar la educación religiosa. EFE