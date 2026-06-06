Kim exige fortalecer capacidades de combate durante la prueba de navegación del destructor 'Kang Kon'

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha asistido a la prueba de navegación del destructor bautizado como 'Kang Kon', a bordo del cual ha exigido que se fortalezcan las capacidades de combate y la disuasión nuclear de la armada norcoreana, según ha informado este sábado la agencia oficial de noticias KCNA.

Kim, que ha examinado el estado operativo y la capacidad de maniobra del destructor, ha subrayado que "la tarea central más importante" en el marco de la política quinquenal de defensa nacional de su partido pasa necesariamente por "hacerse cargo de manera fiable de una parte de la disuasión nuclear" y desarrollar las capacidades que permitan atacar al enemigo "bajo el agua o en la (su) superficie".

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Asimismo, se ha mostrado convencido de que los proyectos de modernización naval previstos en el actual plan quinquenal avanzarán según lo previsto, incluidas iniciativas como el desarrollo de nuevos sistemas submarinos de carácter estratégico y la construcción de destructores con un desplazamiento de 10.000 toneladas.

En la misma línea, el mandatario norcoreano ha garantizado que los trabajadores y especialistas de la industria armamentística nacional serán capaces de cumplir estos objetivos y ha instado a acelerar la incorporación a la flota de los destructores 'Choe Hyon' y 'Kang Kon', reclamando que ambos entren en servicio operativo en el menor plazo posible.

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El 'Kang Kon', un destructor de 5.000 toneladas, ha atravesado diversas dificultades durante su proceso de puesta en marcha. En mayo del año pasado, recuerda la agencia de noticias surcoreana Yonhap, la embarcación sufrió un accidente durante su primera botadura, cuando terminó escorada y con daños estructurales. Tras el incidente, Kim criticó duramente lo ocurrido, calificándolo como una muestra de grave negligencia e irresponsabilidad, y ordenó que el buque estuviera reparado antes de una importante reunión del Partido celebrada a finales de junio.

Posteriormente, la nave fue trasladada desde Chongjin hasta los astilleros de Rajin, equipados con dique seco, donde se llevaron a cabo los trabajos de reparación. Una vez completadas las labores, el destructor fue botado nuevamente de manera oficial en junio.

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