Policía de Venezuela destruye dos aeronaves en operativo contra drogas en zona fronteriza

Caracas, 5 jun (EFE).- La Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela destruyó dos aeronaves y un campamento relacionado al tráfico ilícito de drogas en el estado Apure (sureste), fronterizo con Colombia, durante un operativo de seguridad, informó este viernes el Ministerio de Interior y Justicia del país caribeño.

En una publicación en Instagram, la cartera de Estado detalló que una de las aeronaves incineradas era blanca y la otra gris con blanco y franjas rojas y que tenían matrícula YV-897 y YV-015, respectivamente.

"El hallazgo se produjo durante labores de patrullaje y escudriñamiento en zonas boscosas de la parroquia Codazzi, entre Puerto Páez y el sector Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo -de Apure-", indicó el ministerio.

Una vez allí, los funcionarios policiales detectaron el campamento clandestino "en abandono que servía como centro de operaciones", donde también encontraron 400 litros de "presunto combustible de procedencia ilícita destinado al abastecimiento de las unidades que se utilizaban para el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas".

PUBLICIDAD

Venezuela ha destruido más de 430 aeronaves desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo en 2012, según los últimos datos difundidos por la Fuerza Armada en marzo pasado.

El año pasado, la FANB destruyó unas 40 aeronaves vinculadas al narcotráfico, según informó a finales de 2025 el Comando Estratégico Operacional de la fuerza militar.

Las autoridades venezolanas además incautaron en 2025 más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 % era "cocaína destinada a mercados europeos", según informó el pasado diciembre la Superintendencia Nacional Antidrogas.

En febrero, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan. EFE