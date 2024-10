El FC Barcelona abre el viernes el proceso para pedir los pases para acudir esta temporada al Spotify Camp Nou

El FC Barcelona informó este lunes que el próximo viernes 11 de octubre pondrá en marcha el proceso para solicitar los pases para los partidos del primer equipo de fútbol masculino que queden por jugarse durante la presente temporada en el Spotify Camp Nou. El club blaugrana pondrá a la venta un total de 45.000 pases a los que podrán optar todos los socios y socias abonados al Spotify Camp Nou y registrándose previamente en un formulario. Una vez finalizado el período de inscripción entre el próximo viernes y el 23 de octubre, si hay más inscritos que localidades disponibles se llevará a cabo un sorteo el 24 de octubre, cuyos agraciados tendrán entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre para formalizar la compra. De este proceso quedan exentos los 17.699 socios que en la temporada 2023-2024 adquirieron un pase para acudir al Estadio Olímpico Lluís Companys, los cuales disfrutarán de un período de compra exclusiva de 72 horas, del 25 al 27 de octubre, sin necesidad de hacer solicitud previa. Este pase provisional dará derecho a acceder a los partidos oficiales que queden por disputar del primer equipo masculino en el Spotify Camp Nou en la presente temporada y que, de momento, incluyen los correspondientes a la segunda vuelta de LaLiga EA Sports, así como, en su caso, aquellos correspondientes a las fases eliminatorias de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey. Una vez finalizado el proceso, en caso de que queden pases disponibles, los socios y socias inscritos, pero que no hayan sido agraciados en el sorteo podrán adquirir los pases que queden. Tal y como sucede en el Estadio Olímpico, los titulares de pase de temporada tendrán la entrada garantizada para todos los partidos siempre que confirmen la asistencia dentro de los plazos establecidos y podrán elegir cualquier zona, independientemente de la que tuvieran previamente como abonados en el Spotify Camp Nou. En total, en esta primera fase de vuelta se pondrán a la venta 45.000 pases, lo que supone el 85 por ciento de las localidades del Spotify Camp Nou regulares, una vez excluido el aforo destinado a VIP. Estas localidades estarán repartidas a lo largo de las zonas de tribuna, lateral, goles y córners de primera y segunda gradería, ya que la tercera se encontrará todavía en proceso de construcción. Los precios oscilan entre los 755 euros por un pase de tribuna central de segunda gradería y los 260 euros por un pase de gol de primera gradería. En caso de que se disputen menos partidos en el Spotify Camp Nou de los previstos en el pase, se devolvería el importe proporcional, indicó el club. En cuanto al modelo de asistencia será con asiento variable, como en el Estadio Lluís Companys, por lo que el titular del pase elegirá la zona, pero no el asiento, que se escogerá partido a partido y se podrá realizar de forma agrupada hasta un máximo de seis localidades. La ubicación de los asientos irá variando en cada partido pero siempre dentro de la zona a la que corresponda el pase. En rueda de prensa para explicar estos detalles, Elena Fort, vicepresidenta del Área Institucional y responsable de 'Espai Barça', puntualizó que sólo habrá 45.000 localidades disponibles, 40.000 en Champions por las que se darán a la afición visitante, de las 62.000 que se prevén para este retorno porque tienen en cuenta "toda la parte a comercializar". "Creo que debemos entender que el club está en un momento económico importante. La marcha el Estadio Olímpico ha comportado dejar de ingresar aproximadamente 100 millones de euros. Debemos encontrar un equilibrio y también poder comercializar este campo porque necesitamos ingresos", detalló, recordando que los precios de los pases para los socios y abonados son "absolutamente asumibles". La directiva también subrayó que sólo habrá "un único sorteo" y que la Junta Directiva ha decidido hacerlo de este modo "para evitar precisamente estas desigualdades que se podían dar en sorteos partido a partido o en distribuciones partido a partido". "Lo que hemos hecho es el modelo de las finales, es decir, aquellos que les toque, les tocará, y después tendrá el tiempo para finalizar el pago", explicó. "Sabemos que esto comportará, obviamente, que habrá socios abonados que se quedarán fuera. Lo asumimos y desde aquí quiero dar también el mensaje que entendemos que este año todo el club debe estar con una atención porque no volvemos a un estadio definitivo, y en todo caso estos seis meses será así y la siguiente temporada ya veremos el modelo que haremos", sentenció.

