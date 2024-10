Pedro Acosta ha lamentado la caída: "Éramos competitivos de verdad"

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), que se cayó en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Japón de MotoGP cuando era líder de la misma, lamentó el percance.

"Hoy creo que se ha visto que éramos competitivos de verdad. No se nos ha caído nadie delante, no se ha ido nadie largo para que liderásemos y estábamos haciendo un ritmo bueno, incluso cuando la salida no ha sido la mejor, ha sido una pena, porque ha sido un error muy pequeño, ha ido por un pelo", reconoció el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

Acosta explicó el porqué de su caída al señalar que se fue "un pelín largo", y a la que ha "tumbado un pelín de más... Ha sido una tontería".

"Estaba centrado en ir rápido donde sabía que podía serlo, sin liarla, y que el T3 fuera un sector de paso y fuera; es lo que digo, ha sido una gilipollez tan pequeña, que es lo que más me mata", insistió Acosta sobre su caída, que le privó de lograr su primera victoria en MotoGP. EFE