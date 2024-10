El Gobierno de Panamá propone un presupuesto 15 % menor al vigente por plan de austeridad

Ciudad de Panamá, 4 oct (EFE).- El Gobierno de Panamá aprobó este viernes un presupuesto nacional para el 2025 de 26.084 millones de dólares de dólares, un 15 % menos o 5.402 millones de dólares que el vigente, en el marco de un prometido plan de austeridad.

La razón de esta bajada presupuestaria es "aplicar disciplina, responsabilidad, tener un presupuesto creíble, confiable, realizable", declaró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que el proyecto de presupuesto, que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), propone "reducir el déficit para el próximo año" y situarlo en un 3 %, por debajo del al menos 4,5 % calculado para este año.

Esto es "consecuente con lo que le hemos comunicado al mundo, a los tenedores de bonos, a las calificadoras", que le "han dado un voto de confianza" al país "al reducir el costo de la deuda panameña en las últimas semanas", agregó.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino, que comenzó el pasado 1 de julio para el quinquenio 2024-2029, "evaluó hacer un mayor recorte en los gastos de funcionamiento para poder asignar más recursos a inversiones, lo que no se ha podido lograr por restricciones establecidas en leyes y otros regímenes especiales vigentes", dijo un comunicado del MEF.

Indicó que los supuestos macroeconómicos utilizados para la elaboración del presupuesto calculan un crecimiento del PIB nominal del 5 % para 2025 y una inflación esperada del 2 %, unos pronósticos basados en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y alineados con estimaciones de organismos como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

"El proyecto de presupuesto se diseñó orientado a la optimización de los gastos operativos y al fomento de la inversión pública, a través de un manejo eficiente y transparente de las finanzas públicas del país", señaló la misiva oficial.

Mulino prometió austeridad sin afectar las inversiones productivas al asumir el cargo y encontrarse, como dijo, con un descalabro en las finanzas públicas de Panamá, que perdió el grado de inversión de Fitch aunque lo conserva aún con Moody's y con Standard & Poor's.

Panamá duplicó su deuda, que ahora supera los 50.000 millones de dólares, durante la Administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) en medio de denuncias de despilfarro, al tiempo que vio el cierre de una gran mina de cobre cuya actividad representaba cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB).

La reducción del presupuesto para el 2025 "no significa que estamos aplicando medidas de choque, la situación del país no lo amerita, no estamos en una crisis ni fiscal ni económica ni remotamente cercana a ello, pero sí enfrentamos adversidades que requieren acciones y posturas valientes", afirmó este viernes Chapman.

La economía panameña, que se derrumbó un 17,9 % en el 2020 a causa de la casi paralización total del país durante meses por la pandemia de la covid-19, creció un 7,3 % en el 2023 y se espera que este año lo haga en alrededor del 2,5 %. EFE