Zyrcled, la solución definitiva para mujeres desencantadas con las apps de citas

Es innegable. En la era digital las aplicaciones de citas han revolucionado la forma en la que las personas se conectan, y se han convertido en una manera cómoda, sencilla y rápida de conocer gente nueva tanto si estás buscando el amor como una relación efímera. Sin embargo, tampoco podemos negar que para muchas mujeres la experiencia es agridulce, ya que las promesas -o los deseos- de encontrar el amor verdadero 'de cuento de hadas' gracias a este tipo de plataformas choca más de lo que nos gustaría con una realidad en la que las expectativas engañosas, la falta de autenticidad y las preocupaciones por nuestra seguridad están a la orden del día. Y eso sin contar que el aumento de perfiles falsos y el fenómeno del 'ghosting' -desaparecer sin previo aviso cuando la cosa parecía que iba bien- no han dejado de aumentar la frustración de los usuarios y la sensación de que no tiene nada que ver lo que buscan en una app de este tipo y lo que realmente encuentran. ¿Eres una de estas mujeres desencantadas con el mundo de las plataformas de citas? ¡Pues sigue leyendo, porque la esperanza no está perdida! Si celebras abiertamente que disfrutas del sexo sin temor ni juicio, y a la que le gusta explorar el placer, la solución definitiva para tí es Zyrcled, una nueva app de citas que desde su lanzamiento en agosto está preparada para liderar una revolución en el mundo de las citas digitales con una experiencia más auténtica, liberal, respetuosa, consensuada y segura. Una innovadora app española, nacida en Cataluña, que busca empoderar a las mujeres para que tomen las riendas de su vida sexual plenamente y sin miedo, en un entorno seguro y exclusivo. A diferencia de otras, Zyrcled se enfoca en derribar los tabúes asociados a la sexualidad femenina, proporcionando herramientas que aseguran el consentimiento claro y el control sobre las interacciones. No se permite contenido vulgar o inapropiado, ya que es una app limpia y sofisticada que celebra la sexualidad con clase y con respeto. Como nos cuenta la CEO de Zyrcled, Lydia Vargas, nace "como respuesta a la realidad de una sociedad que aunque aparenta ser liberal, sigue presa de tabúes en torno a la sexualidad". "Las relaciones han evolucionado hacia diversas formas de amor y sexualidad, pero se sigue juzgando a las mujeres que intentan disfrutar de manera abierta y sin ataduras, que buscan simplemente una conexión física y no la noción idealizada del amor romántico que venden muchas apps de citas" añade. "Es hora de llamar a las cosas por su nombre y romper con esos tabúes. Zyrcled nace para ofrecer un espacio honesto y sin prejuicios, donde cada usuaria puede elegir lo que desea, ya sea amor o un encuentro sexual seguro" asegura. Y para garantizar esa libertad y respeto, y cambiar la percepción pública de la sexualidad, -objetivos de Zyrcled desde su fundación en 2022- la app introduce los "zyrculos", "salas diferenciadas donde puedes buscar usuarios según las preferencias individuales o de pareja": "Desde amor y sexo hasta prácticas más liberales como swingers, tríos o BDSM, estos espacios permiten una nueva manera de interactuar que no ofrece ninguna otra app y que evita engaños y malos entendidos en las citas". ¿Qué diferencia a Zyrcled? La seguridad de las mujeres es primordial, y para ello tiene características novedosas y exclusivas para que se sientan protegidas, gracias a funciones como el registro de cita, un contacto de seguridad que recibe la ubicación en tiempo real y el perfil de la persona con quien se ha estado en el caso de registres tu cita y tengas algún problema. Y también ofrece la posibilidad de valorar los encuentros, alertando a otras mujeres si se detecta algún fake o riesgo de seguridad y/o consentimiento. "Las mujeres tienen el poder de decidir cómo quieren interactuar. Pueden controlar completamente las conversaciones, permitir que otras personas les escriban -los perfiles están verificados- o ser ellas quienes inicien el contacto" señala la CEO. También ofrece "la opción de sexstories" -historias como en las diferentes RRSS y que no encontrarás en ninguna otra app de citas. Pueden ser imágenes sensuales y vídeos sugerentes para explorar y calentar motores en los distintos zyrculos. Cuenta también con chats efímeros: "Aquí el contenido desaparece según el tiempo que personalmente elijas, evitando así la necesidad de buscar otras plataformas para conversaciones más discretas". La palabra match está prohibida. Se pretende que cada conexión sea más auténtica y valorada, por eso Zyrcled apuesta por usar "Fitin" (encajar/conectar), que es la manera de llamar a la acción cuando dos personas se han gustado y se han dado 'me gusta'. Otra novedad que propone la plataforma es conectar con una o varias personas a la vez según el "zyrculo" en el que estés. Cuando la conexión se completa, haces fitin y se abre el chat. En caso de que el zyrculo sea de tríos o de orgías, debe haber un consentimiento expreso entre las partes para poder acceder al chat, priorizando la seguridad y abriendo un mundo de posibilidades para explorar relaciones según tus intereses y deseos. Por último, como destaca Lydia, "disponemos de un canal directo de comunicación entre la app y los usuarios, una función de transparencia que no tiene ninguna otra app". ¿Cuál es el perfil de las usuarias?: "En Zyrcled, nuestras usuarias son tan diversas como los zyrculos que ofrecemos. Mujeres que buscan una plataforma segura y honesta para explorar sus relaciones y deseos, ya sea en busca de amor, encuentros casuales o experimentar nuevas posibilidades, que valoran la seguridad y el control, eligiendo cómo y cuándo conectar con otros" apunta. "Desde que abrimos el 15 de agosto, hemos visto un interés creciente de mujeres de 20 a 70 años, lo que demuestra que Zyrcled cubre las necesidades de todas las mujeres. Las relaciones y la sexualidad no están atadas a una edad, sino que son una cuestión de disfrutar de lo que la vida ofrece. Además, Zyrcled atrae a aquellas que desean romper con los convencionalismos y sentirse libres para explorar su sexualidad sin juicios. Nuestra comunidad es inclusiva, abarcando diferentes orientaciones sexuales y preferencias. Mujeres empoderadas que buscan autenticidad y respeto en cada conexión desafiando tabúes" concluye. Y con el objetivo de "transformar la percepción social de la sexualidad, romper los tabúes impuestos por la sociedad y potenciando a las mujeres que lideran un movimiento de liberación sexual" Zyrcle planea organizar charlas y conferencias que promuevan la liberación y la libertad desde la educación afectivo sexual. Su segundo objetivo, "consolidarse como la app de citas referente en España, desafiando el puritanismo americano y alcanzando 1 millón de usuarios antes de que finalice el año". "Buscamos expandir Zyrcled más allá de las fronteras, abriendo nuestra app a Europa y al mundo. Creemos que la libertad de elección y el respeto deben estar al alcance de todas las mujeres y estamos decididas a llevar este mensaje a nivel global" asegura la CEO. Además de la app de citas, Zyrcled entiende que "el asesoramiento es clave para el bienestar de nuestras usuarias y a pesar de llevar un poco más de un mes en el mercado, ya hemos recibido numerosas consultas sobre cómo abrir una relación, comunicar deseos nuevos a la pareja y comenzar a hablar abiertamente sobre sexualidad, por lo que hemos empezado a trabajar con una sexóloga que crea contenido en nuestro blog y en redes sociales brindando información y consejos" explica, desvelando que en su próxima actualización introducirán un chat directo con la sexóloga para resolver dudas y obtener orientación personalizada. Y tú, ¿a qué estás esperando para liberarte y vivir tu sexualidad sin prejuicios?

Compartir nota: Guardar