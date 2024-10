Maresca descarta luchar con el City y el Arsenal: "No estamos preparados"

Londres, 4 oct (EFE).- Enzo Maresca, técnico del Chelsea, descartó que vayan a poder pelear por la liga inglesa con el Manchester City y el Arsenal, pese al buen inicio que han tenido.

Los 'Blues', que suman cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones, marchan cuartos en la tabla, con trece puntos, dos menos que el líder, el Liverpool.

"No creo que podamos competir con City o Arsenal. No lo creo porque no estamos preparados. Esa es la razón por la que el City lleva con el mismo entrenador nueve años y el Arsenal, cinco. Si quieres competir por cosas grandes, necesitas tiempo", dijo Maresca este viernes en rueda de prensa.

El italiano llegó este verano al Chelsea, tras ascender al Leicester City y ser asistente de Guardiola en el City, y se convirtió en el cuarto técnico del Chelsea en poco más de dos años.

"Después de que el Arsenal ganará al PSG, le preguntaron a Luis Enrique y dijo lo mismo, que el Arsenal llevaba con Arteta cinco años y él solo estaba en el PSG un año y medio. Imagínate nosotros, solo tres meses, es una gran diferencia, así que estoy convencido de que no podemos competir con esos clubes", agregó el italiano. EFE