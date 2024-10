Crudo rumbo a mayor alza semanal en dos años por riesgo en Medio Oriente

(Bloomberg) -- El petróleo registró su mayor alza semanal en dos años por el temor a que Israel decida atacar las instalaciones petrolíferas iraníes en represalia por un ataque con misiles contra su territorio.

El Brent amplió sus ganancias el viernes tras subir un 5% el día anterior, cuando el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos estaba debatiendo si apoyar posibles ataques contra la infraestructura energética iraní. Un funcionario estadounidense señaló más tarde que la administración seguía en conversaciones con Israel y creía que aún no se había tomado ninguna decisión.

El crudo se ha disparado casi un 9% esta semana, ya que la escalada de las hostilidades plantea la posibilidad de que se interrumpa el suministro de petróleo de Medio Oriente. Israel e Irán, así como sus aliados en Líbano, Gaza y Yemen, se enfrentan desde hace un año, avivando el temor a un conflicto total que podría arrastrar a otros países.

Irán disparó una lluvia de misiles contra Israel esta semana, después de que Israel intensificara su ofensiva contra Hezbolá, apoyada por Teherán, incluyendo el envío de tropas al sur de Líbano. El G7 pidió a los países de la región que “actúen con responsabilidad y moderación”.

Medio Oriente representa aproximadamente un tercio del suministro mundial de crudo. Irán ha estado bombeando unos 3,3 millones de barriles diarios en los últimos meses, lo que lo convierte en el tercer productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Citigroup calculó que un ataque importante de Israel a la capacidad de exportación de Irán podría retirar del mercado 1,5 millones de barriles de suministro diario. Si Israel atacara infraestructuras menores, podrían perderse entre 300.000 y 450.000 barriles.

También preocupa la posibilidad de que Teherán aumente la tensión atacando las infraestructuras energéticas de los países vecinos o las rutas de suministro, como el estrecho de Ormuz. Clearview Energy Partners dijo que una interrupción de los flujos a través de la vía navegable en la desembocadura del golfo Pérsico podría hacer subir el crudo entre US$13 y US$28.

Otros se mostraron escépticos sobre la probabilidad de una alteración significativa del mercado. Según ANZ Group Holdings Ltd., un ataque de Israel contra las instalaciones petrolíferas iraníes es la opción “menos probable”. Según los analistas Daniel Hynes y Soni Kumari, un ataque de este tipo molestaría a los socios de Israel, incluido EE.UU., y podría provocar una respuesta más severa por parte de Teherán.

Aun así, los mercados de opciones emiten señales de advertencia, ya que los inversionistas apuestan a que el petróleo podría seguir subiendo. Al cierre del jueves, las opciones de compra del West Texas Intermediate, que se benefician de las subidas de precios, tenían la prima más amplia con respecto a las opciones de venta en 2 años y medio. La volatilidad implícita también se ha disparado.

La crisis también ha empezado a repercutir en el sector del transporte marítimo, con un aumento de las ganancias de los tanqueros desde la última escalada.

Nota Original: Oil Set for Biggest Weekly Gain in Two Years on Middle East Risk

