Arabia Saudí, Baréin y Emiratos Árabes Unidos informan de ataques procedentes de Irán

Redacción internacional, 28 mar (EFE).- Los Gobiernos de Arabia Saudí, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) informaron este sábado de ataques nocturnos con misiles y drones procedentes de Irán, que al menos provocaron un incendio en Baréin.

"Los efectivos de la Defensa Civil han logrado controlar el incendio que se desató en una instalación atacada por Irán", apunta en X el Ministerio de Interior de Baréin, sin añadir más detalles.

El ministerio indicó que esta noche se activaron en varias ocasiones las alertas para pedir a la población "permanecer en calma y dirigirse al lugar cercano más seguro".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de EAU indicó que sus cazas y las defensar aéreas "respondían a misiles y la amenaza de drones procedentes de Irán".

"Los sonidos escuchados son el resultado de los sistemas de defensa aérea atacando misiles y de los cazas interceptando misiles de crucero", remarcó el ente en X.

Los ataques de misiles y drones también se registraron contra Arabia Saudí.

"En las últimas horas se interceptaron y destruyeron tres drones", señaló el Ministerio de Defensa saudí, que horas antes informó que neutralizó un misil balístico lanzado hacia la región de Riad, sin aportar más detalles.

Además, la oficina de prensa de Abu Dabi informó que las autoridades de la ciudad están atendiendo dos incendios por la caída de los restos de un misil que fue interceptado.

Estos ataques se producen después de que al menos doce militares estadounidenses resultaran heridos este viernes tras un ataque contra una base aérea en Arabia Saudí que provocó daños en aeronaves militares de Estados Unidos, de acuerdo con el Wall Street Journal.

Las autoridades, citadas bajo anonimato, no han detallado la gravedad de las heridas, pero confirmaron que no se registraron víctimas mortales.

El incidente se produce en el contexto de las crecientes tensiones en la región vinculadas al conflicto con Irán, que ha derivado en ataques contra objetivos militares y estratégicos en distintos países aliados de Washington en Oriente Medio. EFE